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Безугла повідомила про масштабні перевірки в ЗСУ

13 лютого 2024 12:57
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Безугла повідомила про масштабні перевірки в ЗСУ
Народний депутат Мар'яна Безугла. Фото: Facebook політичної діячки
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Збройні сили України розпочали "функціональний огляд". У Генштабі таку інформацію ще не коментували.

Про це повідомила народний депутат Мар'яна Безугла у своєму Facebook у вівторок, 13 лютого.

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"ЗСУ почали функціональний огляд: Генштаб, підрозділи, хто воює, хто ні, штаби, ротації", — написала вона. 

зміни в генштабі
Скриншот допису з Facebook Мар'яни Безуглої

Ймовірно, йдеться про перевірки в оборонних структурах України. Користувачі соцмережі під дописом Безуглої сподіваються, що завдяки таким перевіркам в українській армії можуть провести ротації, на які чекають військові.

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Скриншот коментарів під дописом нардепки

Що про це думають українці

Під дописом політичної діячки зокрема були такі коментарі:

— Хотілось би також отримати відповідь, чому приватна власність в багатоповерхівках використовується, як наглядовий пункт та командир частини називає це "правомірними діями". 

зміни в генштабі
Скриншот коментаря під дописом нардепки

Головне, щоб від цього користь була і не перетворилося в ще одну фікцію.

зміни в генштабі
Скриншот коментаря під дописом нардепки

Невже для того, щоб надати військовослужбовцям право на демобілізацію і замінити виснажених воїнів?

зміни в генштабі
Скриншот коментаря під дописом нардепки

Нагадаємо, 8 лютого Президент Володимир Зеленський звільнив Валерія Залужного з посади Головнокомандувача ЗСУ й призначив на його місце генерала Олександра Сирського.

Безугла прокоментувала зміни, які сталися у військовому керівництві України.

"Революції не трапилось, але "паркетних" поприбирали. На заміну деяким улюбленцям селфі пришли "неняшні" військові із солі та сталі", — заявила вона.

Верховна Рада
Мар'яна Безугла
ЗСУ
зміни
військові
політики
Генштаб ЗСУ

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