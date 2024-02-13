Безуглая сообщила о масштабных проверках в ВСУ

Народный депутат Марьяна Безуглая. Фото: Facebook политического деятеля

Вооруженные силы Украины приступили к "функциональному обзору". В Генштабе такую информацию пока не комментировали.

Об этом сообщила народный депутат Марьяна Безуглая в своем Facebook во вторник, 13 февраля.

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"ВСУ начали функциональный обзор: Генштаб, подразделения, кто воюет, кто нет, штабы, ротации", — написала она.

Скриншот сообщения из Facebook Марьяны Безуглой

Вероятно, речь идет о проверках в оборонных структурах Украины. Пользователи соцсети под сообщением Безуглой надеются, что благодаря таким проверкам в украинской армии могут провести ротации, которых ждут военные.

Скриншот комментариев под сообщением нардепки.

Что об этом думают украинцы

Под сообщением политического деятеля в частности были следующие комментарии:

— Хотелось бы получить ответ, почему частная собственность в многоэтажках используется, как наблюдательный пункт и командир части называет это "правомерными действиями".

Скриншот комментария под сообщением нардепа

— Главное, чтобы от этого польза была и не превратилась в еще одну фикцию.

Скриншот комментария под сообщением нардепа

— Неужели для того, чтобы предоставить военнослужащим право демобилизации и заменить истощенных воинов?

Скриншот комментария под сообщением нардепа

Напомним, 8 февраля Президент Владимир Зеленский уволил Валерия Залужного с должности Главнокомандующего ВСУ и назначил на его место генерала Александра Сырского.

Безуглая прокомментировала изменения, которые произошли в военном руководстве Украины.

"Революции не случилось, но "паркетных" убрали. На замену некоторым любимцам селфи пришли "неряшливые" военные из соли и стали", — заявила она.