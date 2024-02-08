Рада проголосувала законопроєкт про закріплення повноважень за Міноборони — що це означає - коментар Безуглої

Народна депутатка Мар'яна Безугла. Фото: Facebook

Народна депутатка України Мар'яна Безугла прокоментувала законопроєкт №10343 про закріплення повноважень за Міністерством оборони України. Верховна рада України проголосувала його у середу, 7 лютого. Безугла позитивно оцінила голосування.

Свою позицію щодо законодавчого документу Безугла оприлюднила у Telegram.

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Коментар Безуглої. Фото: скриншот

Що сказала Безугла про законопроєкт про закріплення повноважень за Міноборони

Насамперед депутатка розповіла, що документ дає право Міноборони затверджувати для сил безпеки і сил оборони протоколи та стандарти надання домедичної та медичної допомоги на догоспітальному рівні на основі (з числа) стандартів НАТО та визначати порядок дотримання цих стандартів і контролюват його.

Крім того, законопроєкт дозволяє Міноборони затверджувати за погодженням з Міністерством охорони здоров'я України, мінімальні вимоги та стандарти якості до спеціалізованих медичних виробів, що застосовуються силами безпеки і силами оборони під час ведення бойових дій і визначати їх перелік.

"Це про протоколи такмед і стандарти турнікетів та інших засобів з такмед! Нарешті, в 2024 вони зʼявляться офіційно! А ще плануємо Trauma Registry", — підкреслила Безугла.

Народна обраниця зазначила, що в Україні вже десять років триває війна і лише 11 вересня 2017 року відбувся перший випуск першого курсу бойових медиків.

"Частини мого проєкту під час роботи в Міноборони, але тоді наша робоча група і мріяти не могла, щоб щось уладнати через Верховну Раду України, а в Міноборони і ЗСУ тільки починали системно розуміти тактичну медицину. Тоді йшов вже четвертий рік війни… Але краще пізно, ніж ніколи", — додала депутатка.

Нагадаємо, голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк задовольнила заяву Безуглої про вихід із фракції. Вона займала місце в Політичній раді партії, керувала комітетом з національної безпеки та оборони в рамках Політради, була частиною Політичної ради київського відділення, займалася партійним офісом партії в Оболонському районі. Це давало нардепу широкі можливості та значні позиції.

Втім, на засіданні 6 лютого у Верховній Раді так і не розглянули ухвалу про звільнення Мар'яни Безуглої з посади заступника голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. За її звільнення з посади віддали свій голос лише 190 народних депутатів.