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Безуглая прокомментировала законопроект о закреплении полномочий по Минобороны

8 февраля 2024 00:03
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
Рада проголосовала законопроект о закреплении полномочий за Минобороны - что это значит - комментарий Безуглой
Народный депутат Марьяна Безуглая. Фото: Facebook
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

Народный депутат Украины Марьяна Безуглая прокомментировала законопроект №10343 о закреплении полномочий за Министерством обороны Украины. Верховная рада Украины проголосовала его в среду, 7 февраля. Безуглая положительно оценила голосование.

Свою позицию по законодательному документу Безуглая обнародовала в Telegram.

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Что сказала Безуглая о законопроекте о закреплении полномочий за Минобороны

В первую очередь депутат рассказала, что документ дает право Минобороны утверждать для сил безопасности и сил обороны протоколы и стандарты предоставления домедицинской и медицинской помощи на догоспитальном уровне на основе (из числа) стандартов НАТО и определять порядок соблюдения этих стандартов и контролировать его.

Кроме того, законопроект позволяет Минобороны утверждать по согласованию с Министерством здравоохранения Украины, минимальные требования и стандарты качества к специализированным медицинским изделиям, применяемым силами безопасности и силами обороны во время ведения боевых действий, и определять их перечень.

"Это о протоколах такмед и стандартах турникетов и других средств по такмеду! Наконец, в 2024 они появятся официально! А еще планируем Trauma Registry", — подчеркнула Безуглая.

Народная избранница отметила, что в Украине уже десять лет идет война и только 11 сентября 2017 года состоялся первый выпуск первого курса боевых медиков.

"Части моего проекта во время работы в Минобороны, но тогда наша рабочая группа и мечтать не могла, чтобы что-то устроить через Верховную Раду Украины, а в Минобороны и ВСУ только начинали системно понимать тактическую медицину. Тогда шел уже четвертый год войны… Но лучше поздно , чем никогда", — добавила депутат.

Напомним, глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк удовлетворила заявление Безуглой о выходе из фракции. Она занимала место в Политсовете партии, руководила комитетом по национальной безопасности и обороне в рамках Политсовета, была частью Политического совета киевского отделения, занималась партийным офисом партии в Оболонском районе. Это давало нардепу широкие способности и значимые позиции.

Впрочем, на заседании 6 февраля в Верховной Раде так и не было рассмотрено решение об увольнении Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. За ее освобождение от должности отдали свой голос только 190 народных депутатов.

Верховная Рада
Марьяна Безуглая
Министерство обороны
законопроект
военный медик

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