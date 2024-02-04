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Бійці полку "Азов" обмінялися військовим досвідом з естонськими офіцерами

4 лютого 2024 10:16
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Бійці полку "Азов" обмінялися військовим досвідом з естонськими офіцерами
Офіцери полку "Азов" на конференції EstMil.tech 2024. Фото: Facebook полку "Азов"
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Делегація військовослужбовців 12-ої бригади спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України здійснила робочу поїздку до Естонії. Головною метою візиту представників було формування багаторівневого співробітництва бригади з військовими інститутами країни-союзника та обмін досвідом з естонськими офіцерами.

Про це повідомлялося на сторінці полку "Азов" у Facebook у суботу, 3 лютого.

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Виступ офіцерів "Азову" в Талліні

Центральною подією поїздки стала участь азовців у військовій конференції EstMil.tech 2024 в Таллінні. Офіцери "Азову" Арсеній "Процес" Федосюк та Ілля "Гендальф" Самойленко виступили з презентацією на тему "Network-centric warfare" на одній із панелей конференції: "Decision-Centric Warfare vs. Mosaic Warfare".

Бійці бригади також провели відкритий семінар для офіцерів Естонської Військової Академії, на якому були присутні пів сотні естонських військовослужбовців. Лекцію українців слухали також керівники навчальної установи та бригадний генерал Вахур Карус.

Також азовці провели зустрічі з заступником директора Канцелярії Уряду Естонії по національній безпеці та оборонній координації Кадрі Пеетерсом, з членами парламенту Естонської Республіки, а також із Надзвичайним і Повноважним Послом України в Естонії Максимом Кононенком.

Також офіцери Азову поспілкувалися з керівництвом української діаспори в Естонії, включно з Головою Асоціації Українських Організацій в Естонії Володимиром Паламаром.

Азов
Офіцер полку "Азов" Арсеній "Процес" Федосюк. Фото: Facebook полку "Азов"
Азов
Офіцер "Азову" Ілля "Гендальф" Самойленко. Фото: Facebook полку "Азов"

Зустріч з представниками Кайтселійт

Завершилась робоча поїздка азовської делегації зустріччю із представниками керівництва добровольчих воєнізованих формувань Кайтселійт, створених за принципом територіальної оборони. Азовці провели для них виїзний семінар у місті Йихві.

У семінарі, під час якого азовці ділилися з естонськими колегами досвідом ведення бойових дій проти російської армії, взяли участь більше 50 учасників.

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Конференція EstMil.tech 2024 в Таллінні. Фото: Facebook полку "Азов"

Раніше ми повідомляли, що колишній командир полку "Азов", майор ЗСУ, заступник командира третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін прокоментував мобілізацію ведучого телемарафону Ореста Дрималовського. В ефірі він заявив, що вступає до лав ЗСУ.

Нагадуємо, що Україна повернула додому 207 захисників з російського полону у середу, 31 січня. Цю подію прокоментував командир полку "Азов" Денис Прокопенко.

війна
Естонія
Нацгвардія
Україна
полк "Азов"

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