Бойцы полка "Азов" обменялись военным опытом с эстонскими офицерами
Делегация военнослужащих 12-й бригады специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины совершила рабочую поездку в Эстонию. Главной целью визита представителей было формирование многоуровневого сотрудничества бригады с военными институтами страны-союзника и обмен опытом с эстонскими офицерами.
Об этом сообщалось на странице полка "Азов" в Facebook в субботу, 3 февраля.
Выступление офицеров "Азова" в Таллине
Центральным событием поездки стало участие азовцев в военной конференции EstMil.tech 2024 года в Таллинне. Офицеры "Азова" Арсений "Процесс" Федосюк и Илья "Гендальф" Самойленко выступили с презентацией по теме Network-centric warfare на одной из панелей конференции: Decision-Centric Warfare vs. Mosaic Warfare.
Бойцы бригады также провели открытый семинар для офицеров Эстонской военной академии, на котором присутствовало полсотни эстонских военнослужащих. Лекцию украинцев слушали также руководители учебного заведения и бригадный генерал Вахур Карус.
Также азовцы провели встречи с заместителем директора Канцелярии Правительства Эстонии по национальной безопасности и оборонной координации Кадри Пеетерсом с членами парламента Эстонской Республики, а также с Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Эстонии Максимом Кононенко.
Также офицеры Азова пообщались с руководством украинской диаспоры в Эстонии, включая председателя Ассоциации украинских Ооганизаций в Эстонии Владимира Паламара.
Встреча с представителями Кайтселийта
Завершилась рабочая поездка азовской делегации встречей с представителями руководства добровольческих военизированных формирований Кайтселийт, созданных по принципу территориальной обороны. Азовцы провели для них выездной семинар в Йихве.
В семинаре, на котором азовцы делились с эстонскими коллегами опытом ведения боевых действий против российской армии, приняли участие более 50 участников.
Ранее мы сообщали, что бывший командир полка "Азов", майор ВСУ, заместитель командира третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин прокомментировал мобилизацию ведущего телемарафона Ореста Дрималовского. В эфире он заявил, что вступает в ряды ВСУ.
Напомним, что Украина вернула домой 207 защитников из российского плена в среду, 31 января. Это событие прокомментировал командир полка "Азов" Денис Прокопенко.
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