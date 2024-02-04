Бойцы полка "Азов" обменялись военным опытом с эстонскими офицерами

Офицеры полка "Азов" на конференции EstMil.tech 2024 года. Фото: Facebook полка "Азов"

Делегация военнослужащих 12-й бригады специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины совершила рабочую поездку в Эстонию. Главной целью визита представителей было формирование многоуровневого сотрудничества бригады с военными институтами страны-союзника и обмен опытом с эстонскими офицерами.

Об этом сообщалось на странице полка "Азов" в Facebook в субботу, 3 февраля.

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Выступление офицеров "Азова" в Таллине

Центральным событием поездки стало участие азовцев в военной конференции EstMil.tech 2024 года в Таллинне. Офицеры "Азова" Арсений "Процесс" Федосюк и Илья "Гендальф" Самойленко выступили с презентацией по теме Network-centric warfare на одной из панелей конференции: Decision-Centric Warfare vs. Mosaic Warfare.

Бойцы бригады также провели открытый семинар для офицеров Эстонской военной академии, на котором присутствовало полсотни эстонских военнослужащих. Лекцию украинцев слушали также руководители учебного заведения и бригадный генерал Вахур Карус.

Также азовцы провели встречи с заместителем директора Канцелярии Правительства Эстонии по национальной безопасности и оборонной координации Кадри Пеетерсом с членами парламента Эстонской Республики, а также с Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Эстонии Максимом Кононенко.

Также офицеры Азова пообщались с руководством украинской диаспоры в Эстонии, включая председателя Ассоциации украинских Ооганизаций в Эстонии Владимира Паламара.

Офицер полка "Азов" Арсений "Процесс" Федосюк. Фото: Facebook полка "Азов"

Офицер "Азова" Илья "Гендальф" Самойленко. Фото: Facebook полка "Азов"

Встреча с представителями Кайтселийта

Завершилась рабочая поездка азовской делегации встречей с представителями руководства добровольческих военизированных формирований Кайтселийт, созданных по принципу территориальной обороны. Азовцы провели для них выездной семинар в Йихве.

В семинаре, на котором азовцы делились с эстонскими коллегами опытом ведения боевых действий против российской армии, приняли участие более 50 участников.

Конференция EstMil.tech 2024 в Таллинне. Фото: Facebook полка "Азов"

Ранее мы сообщали, что бывший командир полка "Азов", майор ВСУ, заместитель командира третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин прокомментировал мобилизацию ведущего телемарафона Ореста Дрималовского. В эфире он заявил, что вступает в ряды ВСУ.

Напомним, что Украина вернула домой 207 защитников из российского плена в среду, 31 января. Это событие прокомментировал командир полка "Азов" Денис Прокопенко.