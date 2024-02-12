Блогер-ухилянт, який втік до Румунії, опинився в Норвегії — деталі

Ухилянт із Закарпаття. Фото: скриншот

Житель Закарпаття з TikTok переплив річку Тису і втік до Румунії. Втім, йому захотілося більшої свободи і він вирушив до Норвегії.

Про це блогер повідомив у TikTok, у неділю, 11 лютого.

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Життя ухилянта в Норвегії

Спочатку блогер збирав гроші на поїздку зі Сполучених Штатів. Незабаром він шукав місця, де можна безплатно поїсти та переночувати. У результаті він вирушив до Норвегії.

За словами мешканця Закарпаття, зараз він почувається вільним. Він каже, що у Норвегії йому спокійно і там дуже гарно.

"Ти самотньо йдеш. Але ти не переживаєш, що тебе за рогом знайде ТЦК і пов'яже. Тут ти належиш самому собі й ніхто не може вирішувати за тебе твою долю", — каже ухилянт.

Нагадаємо, раніше прикордонники затримали ухилянтів, які намагалися потрапити до Угорщини через річку Тису. Чоловіки хотіли переплисти її на гумовому човні.

Також на КПП "Маяки" прикордонники виявили "непомітних" порушників у вантажній машині. Чоловіки розмістилися у спальному відсіку та підлозі транспортного засобу і таким чином хотіли потрапити до Молдови.