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Блогер-уклонист, сбежавший в Румынию, оказался в Норвегии — детали

12 февраля 2024 13:31
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Блогер-уклонист, сбежавший в Румынию, оказался в Норвегии — детали
Уклонист с Закарпатья. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Житель Закарпатья из TikTok переплыл реку Тису и сбежал в Румынию. Впрочем ему захотелось большей свободы и он отправился в Норвегию.

Об этом блогер сообщил в TikTok, в воскресенье, 11 февраля.

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Изначально блогер собирал деньги на поездку с Соединенные Штаты. В скором времени он искал места, где можно бесплатно поесть и переночевать. В итоге он отправился в Норвегию.

По словам жителя Закарпатья сейчас он чувствует себя свободным. Он говорит, что в Норвегии ему спокойно и там очень красиво.

"Ты одиноко идешь. Но ты не переживаешь, что тебя за углом найдет ТЦК и повяжет. Здесь ты принадлежишь самому себе и никто не может решать за тебя твою судьбу", — говорит уклонист.

Напомним, ранее пограничники задержали уклонистов, пытавшихся попасть в Венгрию через реку Тису. Мужчины хотели переплыть ее на резиновой лодке.

Также на КПП "Маяки" пограничники обнаружили "незаметных" нарушителей в грузовой машине. Мужчины разместились в спальном отсеке и полу транспортного средства и таким образом хотели попасть в Молдову.

Норвегия
Румыния
Закарпатье
военный призыв
военное положение
мобилизация
уклонисты

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