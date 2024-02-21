Бронювання працівників — Нацбанк змінив правила для забезпечення роботи банків

Українські військові. Фото: Facebook/GeneralStaff

У Національному банку України (НБУ) ухвалили рішення про внесення змін у питанні бронювання військовозобов'язаних працівників у таких сферах, як страхування та супровід банківських систем. У зв'язку з цим оновили правила порядку визначення компаній, які становлять критично важливе значення для економіки під час мобілізації та воєнного стану.

Про це повідомляється на сайті регулятора.

Бронювання працівників для супроводу банківських систем

Як зазначають у НБУ, правила спрямовані на бронювання громадян у важливих сферах. Тепер компанії-постачальники послуг супроводу програмного забезпечення для системно важливих фінустанов можуть просити Національний банк визначити їх критичне значення. Після розгляду звернень НБУ ухвалюватиме відповідні рішення.

Зміни торкнуться також страхових компаній, які будуть визначатися як важливі для економіки виключно у разі відповідності вимогам щодо прозорості структури власності за визначенням Нацбанку.

Як пояснюють у НБУ, зміни покликані забезпечити належне функціонування економіки та життєдіяльності населення під час можливих загроз та надзвичайних ситуацій.

Оновлення процедури визначення критично важливих компаній

Нацбанк оновив механізм визначення компаній, що несуть стратегічне значення для стабільності економіки та життєвого функціонування населення у період кризових ситуацій, зокрема мобілізації та воєнного стану.

Згідно з новим порядком у Положенні про визначення критично важливих компаній, регулятор враховуватиме низку критеріїв. Вони дозволять встановити, які підприємства, організації є найбільш важливими в умовах кризи. Йдеться також і про страхові компанії та фірми, що надають технічну підтримку банківським системам.

Зміни дозволять забезпечити безперебійність функціонування економіки та підтримку населення, зокрема, шляхом забезпечення військовозобов'язаних у важливих сферах. Також нові правила дозволять банку швидко визначати та забезпечувати необхідний захист важливих структур на випадок загрози для нацбезпеки та економіки.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Національний банк розповів про зміни в умовах купівлі валюти бізнесом. Відповідні зміни запрацюють з 21 лютого 2024 року за низкою напрямів.

Також повідомлялося, що НБУ вніс пропозиції щодо модифікації правил ведення кредитних історій громадян України. Основні аспекти цих пропозицій включають посилення прав позичальників.