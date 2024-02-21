Бронирование работников — Нацбанк изменил правила для обеспечения работы банков

Украинские военные. Фото: Facebook/GeneralStaff

В Национальном банке Украины (НБУ) приняли решение о внесении изменений в вопросе бронирования военнообязанных работников в таких сферах, как страхование и сопровождение банковских систем. В связи с этим обновили правила порядка определения компаний, составляющих критически важное значение для экономики во время мобилизации и военного положения.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Бронирование работников для сопровождения банковских систем

Как отмечают в НБУ, правила направлены на бронирование граждан в важных областях. Теперь компании-поставщики услуг сопровождения программного обеспечения для системно важных банков могут просить Национальный банк определить их критическое значение. После рассмотрения обращений НБУ будет принимать соответствующие решения.

Изменения коснутся также страховых компаний, которые будут определяться как важные для экономики исключительно в случае соответствия требованиям прозрачности структуры собственности по определению Нацбанка.

Как объясняют в НБУ, изменения призваны обеспечить надлежащее функционирование экономики и жизнедеятельности населения при возможных угрозах и чрезвычайных ситуациях.

Обновление процедуры определения критически важных компаний

Нацбанк обновил механизм определения компаний, несущих стратегическое значение для стабильности экономики и жизненного функционирования населения в период кризисных ситуаций, в частности, мобилизации и военного положения.

Согласно новому порядку в Положении об определении критически важных компаний, регулятор будет учитывать ряд критериев. Они позволят установить, какие предприятия, организации наиболее важны в условиях кризиса. Речь идет также и о страховых компаниях и фирмах, оказывающих техническую поддержку банковским системам.

Изменения позволят обеспечить бесперебойность функционирования экономики и поддержку населения, в частности путем обеспечения военнообязанных в важных сферах. Также новые правила позволят банку быстро определять и обеспечивать необходимую защиту важных структур на случай угрозы нацбезопасности и экономике.

Что еще стоит знать

Напомним, Национальный банк рассказал об изменениях в условиях покупки валюты бизнесом. Соответствующие изменения заработают с 21 февраля 2024 по ряду направлений.

Также сообщалось, что НБУ внес предложения по модификации правил ведения кредитных историй граждан Украины. Основные аспекты этих предложений включают в себя усиление прав заемщиков.