Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Военный arrow Бронирование военнообязанных для банков — НБУ изменил правила arrow

Бронирование военнообязанных для банков — НБУ изменил правила

21 февраля 2024 15:06
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Бронирование работников — Нацбанк изменил правила для обеспечения работы банков
Украинские военные. Фото: Facebook/GeneralStaff
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Национальном банке Украины (НБУ) приняли решение о внесении изменений в вопросе бронирования военнообязанных работников в таких сферах, как страхование и сопровождение банковских систем. В связи с этим обновили правила порядка определения компаний, составляющих критически важное значение для экономики во время мобилизации и военного положения.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Бронирование работников для сопровождения банковских систем

Как отмечают в НБУ, правила направлены на бронирование граждан в важных областях. Теперь компании-поставщики услуг сопровождения программного обеспечения для системно важных банков могут просить Национальный банк определить их критическое значение. После рассмотрения обращений НБУ будет принимать соответствующие решения.

Изменения коснутся также страховых компаний, которые будут определяться как важные для экономики исключительно в случае соответствия требованиям прозрачности структуры собственности по определению Нацбанка.

Как объясняют в НБУ, изменения призваны обеспечить надлежащее функционирование экономики и жизнедеятельности населения при возможных угрозах и чрезвычайных ситуациях.

Обновление процедуры определения критически важных компаний

Нацбанк обновил механизм определения компаний, несущих стратегическое значение для стабильности экономики и жизненного функционирования населения в период кризисных ситуаций, в частности, мобилизации и военного положения.

Согласно новому порядку в Положении об определении критически важных компаний, регулятор будет учитывать ряд критериев. Они позволят установить, какие предприятия, организации наиболее важны в условиях кризиса. Речь идет также и о страховых компаниях и фирмах, оказывающих техническую поддержку банковским системам.

Изменения позволят обеспечить бесперебойность функционирования экономики и поддержку населения, в частности путем обеспечения военнообязанных в важных сферах. Также новые правила позволят банку быстро определять и обеспечивать необходимую защиту важных структур на случай угрозы нацбезопасности и экономике.

Что еще стоит знать

Напомним, Национальный банк рассказал об изменениях в условиях покупки валюты бизнесом. Соответствующие изменения заработают с 21 февраля 2024 по ряду направлений.

Также сообщалось, что НБУ внес предложения по модификации правил ведения кредитных историй граждан Украины. Основные аспекты этих предложений включают в себя усиление прав заемщиков.

НБУ
банки
Программисты
сотрудники
бронирование

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

8 февраля 2024

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в феврале

9 февраля 2024

18:53 Дедушка главы МИД Германии Анналены Бербок оказался офицером вермахта

11 февраля 2024
Новость с видео

17:53Поляки высыпают зерно из украинских грузовиков, которые стоят на границе

Актуальное по теме