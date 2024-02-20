Чи можливе бронювання із тимчасовим посвідченням — юристи дали відповідь

Військовозобов'язані чоловіки в територіальному центрі комплектування. Фото: ЛОТЦК та СП/Facebook

В Україні триває мобілізація до лав Збройних сил України. При цьому деякі компанії та фірми бронюють своїх працівників, щоб вони уникли призову.

Чи має право на бронювання військовозобов'заний, який має тимчасове посвідчення, відповіли юристи.

Чи діє тимчасове посвідчення

Юристи пояснюють, що тимчасове посвідчення має таку саму юридичну силу, що і воєнний квиток.

"Тимчасове посвідчення військовозобов’язаного є документом, що посвідчує особу військовозобов’язаного, який перебуває у запасі осіб офіцерського складу або осіб рядового, сержантського і старшинського складу, та визначає належність його власника до виконання військового обов’язку", — говориться у наказі Міноборони "Про тимчасове посвідчення військовозобов'язаного.

Таким чином, пояснюють юристи, власник тимчасового посвідчення має право і на бронювання.

Т имчасове посвідчення видається військовозобов’язаним, які:

взяті на військовий облік військовозобов’язаних та яким присвоєно первинні військові звання офіцерського складу запасу (до надходження їх особових справ);

втратили військові квитки (до їх отримання);

не проходили військову службу (навчальні збори) та не мають військово-облікової спеціальності;

визнані призовними комісіями непридатними в мирний час, обмежено придатними у воєнний час до військової служби за станом здоров’я (до підтвердження цього рішення під час повторного медичного огляду);

прибули з місць позбавлення волі.

Також тимчасове посвідчення видається військовозобов’язаним-жінкам.

Раніше ми повідомляли, що вже цього тижня Верховна Рада може проголосувати за законопроєкт про мобілізацію в другому читанні та в цілому. Це станеться за умови, якщо вийде домовитися про ключові правки. Зміни можна запропонувати до 21 лютого.

Адвокат Роман Сімутін висловився щодо змін у плані покарання ухилянтів згідно з новим законопроєктом про мобілізацію в Україні. Він згадав штрафи до 51 тис. грн та затримання до трьох днів.