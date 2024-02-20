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Возможно ли бронирование с временным удостоверением — юристы ответили

20 февраля 2024 02:35
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Возможно ли бронирование с временным удостоверением — юристы ответили
Военнообязанные мужчины в территориальном центре комплектования. Фото: ЛОТЦК и СП/Facebook
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Украине идет мобилизация в ряды Вооруженных сил Украины. При этом некоторые компании и фирмы бронируют своих работников во избежание призыва.

Имеет ли право на бронирование военнообязанный, имеющий временное удостоверение, ответили юристы.

Действует ли временное удостоверение

Юристы объясняют, что временное удостоверение имеет такую же юридическую силу, что и военный билет.

"Временное удостоверение военнообязанного является документом, удостоверяющим личность военнообязанного, находящегося в запасе лиц офицерского состава или лиц рядового, сержантского и старшинского состава, и определяет принадлежность его владельца к исполнению воинского долга", — говорится в приказе Минобороны "О временном удостоверении военнообязанного.

Таким образом, объясняют юристы, владелец временного удостоверения имеет право и на бронирование.

Временное удостоверение кажется военнообязанным, которые:

  • взятые на военный учет военнообязанных и которым присвоены первичные воинские звания офицерского состава запаса (до поступления их личных дел);
  • потеряли военные билеты (до их получения);
  • не проходили военную службу (учебное собрание) и не имеют военно-учетной специальности;
  • признанные призывными комиссиями непригодными в мирное время, ограниченно пригодными в военное время в военную службу по состоянию здоровья (до подтверждения этого решения во время повторного медицинского осмотра);
  • прибыли из мест лишения свободы.
  • Также временное удостоверение выдается военнообязанным женщинам.

Ранее мы сообщали, что уже на этой неделе Верховная Рада может проголосовать за законопроект о мобилизации во втором чтении и целом. Это произойдет при условии, что получится договориться о ключевых правках. Изменения можно предложить до 21 февраля.

Адвокат Роман Симутин высказался по поводу изменений в плане наказания уклонян в соответствии с новым законопроектом о мобилизации в Украине. Он упомянул штрафы до 51 тыс. грн и задержание до трех дней.

ВСУ
Украина
мобилизация
ТЦК и СП
военнообязанные
военнослужащие

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