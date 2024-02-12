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Чи потрібно чоловікам з інвалідністю знову проходити ВЛК — юрист пояснив українцям

12 лютого 2024 23:24
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Віктор Кульбаба
Мобілізація в Україні — чи треба особам з інвалідністю повторно проходити ВЛК
Військовозобов'язаний проходить військово-лікарську комісію. Фото: УНІАН
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Віктор Кульбаба

Як відомо, на минулому тижні Верховна Рада України ухвалила у першому читанні за основу законопроєкт про мобілізацію. Проте документ містить деякі суперечливі норми, які викликають у суспільства додаткові запитання. Зокрема, чи доведеться особам з інвалідністю повторно проходити військово-лікарську комісію. Особливо тим, хто отримав інвалідність після 24 лютого 2022 року. 

На це запитання відповів юрист Олександр Золотухін в коментарі 24 Каналу

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Так, за його словами, урядовий законопроєкт №10449 містить норму, відповідно до якої усі військовозобов'язані чоловіки, які отримали І чи II групу інвалідності, мають повторно пройти військовий медогляд до кінця 2024 року. Золотухін зазначив, що представники Європейського Союзу назвали таку норму "ноу-хау". 

Також правник знайшов у тексті законопроєкту помилку: 

"Єдине, що в законопроєкті міститься помилка. Оскільки там вказано, які отримали "після 24 лютого 2024 року". Але, ймовірно, законодавець має на думці "24 лютого 2022 року". 

Золотухін каже, що парламент може дуже скоро схвалити документ, який зобов’яже повторно доводити групу інвалідності чи проходити ВЛК. Таким чином, це нівелює принцип правової визначеності.

Раніше ми писали, як ВЛК визначає, чи придатний чоловік до служби в ЗСУ. 

Нагадаємо, ми розповідали, чи можна оскаржити висновок ВЛК та уникнути мобілізації.

Також ми інформували, чи можуть служити в ЗСУ чоловіки з інвалідністю II групи.

війна
Україна
інвалідність
мобілізація
ВЛК

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