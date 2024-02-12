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Нужно ли мужчинам с инвалидностью снова проходить ВВК — юрист объяснил украинцам

12 февраля 2024 23:24
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Виктор Кульбаба
Мобилизация в Украине — нужно ли лицам с инвалидностью повторно проходить ВВК
Военнообязанный проходит военно-врачебную комиссию. Фото: УНИАН
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Виктор Кульбаба

Как известно, на прошлой неделе Верховная Рада Украины приняла в первом чтении за основу законопроект о мобилизации. Однако документ содержит некоторые противоречивые нормы, которые вызывают у общества дополнительные вопросы. В частности, придется ли лицам с инвалидностью повторно проходить военно-врачебную комиссию. Особенно получившим инвалидность после 24 февраля 2022 года.

На этот вопрос ответил юрист Александр Золотухин в комментарии 24 Канала.

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Так, по его словам, правительственный законопроект №10449 содержит норму, согласно которой все военнообязанные мужчины, получившие I или II группу инвалидности, должны пройти военный медосмотр до конца 2024 года. Золотухин отметил, что представители Европейского Союза назвали такую норму "ноу-хау".

Также юрист нашел в тексте законопроекта ошибку:

"Единственное, что в законопроекте содержится опечатка. Поскольку там указано, которые получили "после 24 февраля 2024 года". Но, вероятно, законодатель имеет в виду "24 февраля 2022 года".

Золотухин говорит, что парламент может очень скоро одобрить документ, который обяжет повторно доказывать группу инвалидности или проходить ВВК. Таким образом, это нивелирует принцип правовой определенности.

Ранее мы писали, как ВВК определяет, пригоден ли мужчина к службе в ВСУ.

Напомним, мы рассказывали, можно ли обжаловать заключение ВВК и избежать мобилизации.

Также мы информировали, могут ли служить в ВСУ мужчины с инвалидностью II группы.

война
Украина
инвалидность
мобилизация
ВВК

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