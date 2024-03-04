Чим займається третє плече евакуації — розповідь військового

Автомобіль третього плеча евакуації. Фото: Twitter Дмитра Козятинського

Після стабілізаційного пункту поранених військовослужбовців транспортують до госпіталів. Саме цим займається третє плече евакуації, хоча іноді водіям евакуаційних машин доводиться возити в морг тіла загиблих.

Про це розповів засновник програми Kontra Application Security Training Дмитро Козятинський, який зараз служить у ЗСУ на посаді бойового медика у медичній службі "Ульф".

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Після стабілізаційного пункту процес перевезення поранених переходить у третє плече евакуації.

"Екіпажі третього плеча займаються перевезенням вже стабілізованих поранених зі стабпункту в госпіталь", — пояснив Дмитро Козятинський.

Чим займаються екіпажі третього плеча евакуації під час перевезення поранених

Основним завданням медиків, які працюють на третьому плечі евакуації, є контроль за станом поранених та показниками життєдіяльності. У разі погіршення стану поранених медичні фахівці надають їм екстрену допомогу.

"Інколи водіям третього плеча також доводиться возити в морг тіла загиблих", — констатував Козятинський.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про перше та друге плече евакуації, хто і на якій техніці працює на цих ділянках евакуаційного процесу, яке місце займає у цьому ланцюжку стабілізаційний пункт тощо.