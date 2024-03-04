Чим займається третє плече евакуації — розповідь військового
Після стабілізаційного пункту поранених військовослужбовців транспортують до госпіталів. Саме цим займається третє плече евакуації, хоча іноді водіям евакуаційних машин доводиться возити в морг тіла загиблих.
Про це розповів засновник програми Kontra Application Security Training Дмитро Козятинський, який зараз служить у ЗСУ на посаді бойового медика у медичній службі "Ульф".
Куди транспортує поранених третє плече евакуації
Після стабілізаційного пункту процес перевезення поранених переходить у третє плече евакуації.
"Екіпажі третього плеча займаються перевезенням вже стабілізованих поранених зі стабпункту в госпіталь", — пояснив Дмитро Козятинський.
Чим займаються екіпажі третього плеча евакуації під час перевезення поранених
Основним завданням медиків, які працюють на третьому плечі евакуації, є контроль за станом поранених та показниками життєдіяльності. У разі погіршення стану поранених медичні фахівці надають їм екстрену допомогу.
"Інколи водіям третього плеча також доводиться возити в морг тіла загиблих", — констатував Козятинський.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про перше та друге плече евакуації, хто і на якій техніці працює на цих ділянках евакуаційного процесу, яке місце займає у цьому ланцюжку стабілізаційний пункт тощо.
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