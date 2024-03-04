Чем занимается третье плечо эвакуации — рассказ военного

Автомобиль третьего плеча эвакуации. Фото: Twitter Дмитрия Козятинского

После стабилизационного пункта раненых военнослужащих транспортируют в госпитали. Именно этим занимается третье плечо эвакуации, хотя иногда водителям эвакуационных машин приходится возить в морг тела погибших.

Об этом рассказал основатель программы Kontra Application Security Training Дмитрий Козятинский, который сейчас служит в ВСУ в должности боевого медика в медицинской службе "Ульф".

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После стабилизационного пункта процесс перевозки раненых переходит в третье плечо эвакуации.

"Экипажи третьего плеча занимаются перевозкой уже стабилизированных раненых из стабпункта в госпиталь", — пояснил Дмитрий Козятинский.

Чем занимаются экипажи третьего плеча эвакуации при перевозке раненых

Основной задачей медиков, работающих на третьем плече эвакуации, является контроль состояния раненых и показателей жизнедеятельности. В случае ухудшения состояния раненых медицинские специалисты оказывают им экстренную помощь.

"Иногда водителям третьего плеча тоже приходится возить в морг тела погибших", — констатировал Козятинский.

Напомним, ранее мы рассказывали о первом и втором плечах эвакуации, кто и на какой технике работает на этих участках эвакуационного процесса, какое место занимает в этой цепочке стабилизационный пункт и т.д.