Чем занимается третье плечо эвакуации — рассказ военного
После стабилизационного пункта раненых военнослужащих транспортируют в госпитали. Именно этим занимается третье плечо эвакуации, хотя иногда водителям эвакуационных машин приходится возить в морг тела погибших.
Об этом рассказал основатель программы Kontra Application Security Training Дмитрий Козятинский, который сейчас служит в ВСУ в должности боевого медика в медицинской службе "Ульф".
Куда транспортирует раненых третье плечо эвакуации
После стабилизационного пункта процесс перевозки раненых переходит в третье плечо эвакуации.
"Экипажи третьего плеча занимаются перевозкой уже стабилизированных раненых из стабпункта в госпиталь", — пояснил Дмитрий Козятинский.
Чем занимаются экипажи третьего плеча эвакуации при перевозке раненых
Основной задачей медиков, работающих на третьем плече эвакуации, является контроль состояния раненых и показателей жизнедеятельности. В случае ухудшения состояния раненых медицинские специалисты оказывают им экстренную помощь.
"Иногда водителям третьего плеча тоже приходится возить в морг тела погибших", — констатировал Козятинский.
Напомним, ранее мы рассказывали о первом и втором плечах эвакуации, кто и на какой технике работает на этих участках эвакуационного процесса, какое место занимает в этой цепочке стабилизационный пункт и т.д.
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