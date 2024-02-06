Мобілізація жінок нарівні з чоловіками — військова пояснила, чому це необхідно

Військовослужбовиці Збройних сил України. Фото: mil.gov.ua

Через повномасштабну війну росії проти України продовжується загальна мобілізація. Військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років призивають до лав ЗСУ. Тоді як жінки не зобов'язані обов'язково проходити військову службу і можуть приєднатися до війська виключно добровільно. Водночас є ті, хто вважає, що жінок в Україні потрібно залучати до лав армії нарівні з чоловіками.

Зокрема, таку думку висловила військовослужбовиця зі Збройних сил України, парамедикиня з позивним "Куба Лібре" в інтерв'ю виданню Hromadske.

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Бійчиня ЗСУ з позивним "Куба Лібре". Скриншот з відео на Youtube

Так, за її словами, жінці зараз доволі складно добровільно потрапити у військо. Особливо, якщо вона немає певних професійних навичок чи достатньої фізичної підготовки, а просто висловила бажання піти на військову службу.

Проте військова наголосила, що нашій державі в умовах широкомасштабної війни конче необхідно залучати представників обох статей до служби в армії.

"Якщо говорити про майбутнє, то я за мобілізацію жінок нарівні з чоловіками. Це змінить і ставлення чоловіків до жінок", — заявила вона.

Військова впевнена, що з часом в Україні все ж буде запроваджена мобілізація жінок нарівні з чоловіками. Проте як суспільству, так і державі треба до цього дійти.

Бійчиня зауважила, що, на її думку, "вмотивована жінка — це краще, ніж невмотивований чоловік". Ба більше, часом жінки можуть бути сильніші та фізично витриваліші за чоловіків.

"Жінки не завжди слабші за чоловіка. І не завжди ті, кого зараз примусово мобілізують, фізично сильніші за мене. Якщо жінка буде професійно виконувати свою функцію в армії, то вона буде приносити більше користі", — заявила захисниця.

Вона підкреслила, що саме зараз необхідно думати про те, як підготовлювати ґрунт під мобілізацію жінок, оскільки треба змінювати сам підхід до мобілізаційних заходів, всю систему, зокрема, має бути запроваджений професійний відбір. Зі слів захисниці також зрозуміло, що слід позбутися упереджень щодо жінок та військової справи.

Раніше ми розповідали, за яких умов поліцейських мобілізуватимуть до ЗСУ.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Україні пропонують знизити призовний вік чоловіків у новому законопроєкті.

Також ми інформували, кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою.