Мобилизация женщин наравне с мужчинами — военная о том, почему это необходимо

Военнослужащие женщины Вооруженных сил Украины. Фото: mil.gov.ua

Из-за полномасштабной войны россии против Украины продолжается всеобщая мобилизация. Военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет призывают в ряды ВСУ. В то время как женщины не обязаны обязательно проходить военную службу и могут присоединиться к войску исключительно добровольно. В то же время есть те, кто считает, что женщин в Украине нужно привлекать в ряды армии наравне с мужчинами.

В частности, такое мнение высказала военнослужащая из Вооруженных сил Украины парамедик с позывным "Куба Либре" в интервью изданию Hromadske.

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Боец ВСУ с позывным "Куба Либре". Скриншот с видео на Youtube

Так, по ее словам, женщине сейчас довольно сложно добровольно попасть в армию. Особенно если у нее нет определенных профессиональных навыков или достаточной физической подготовки, а она просто выразила желание пойти на военную службу.

Тем не менее, военная подчеркнула, что нашему государству в условиях широкомасштабной войны необходимо привлекать представителей обоих полов к службе в армии.

"Если говорить о будущем, то я за мобилизацию женщин наравне с мужчинами. Это изменит и отношение мужчин к женщинам", — заявила она.

Военная уверена, что со временем в Украине все же будет введена мобилизация женщин наравне с мужчинами. Однако как обществу, так и государству нужно до этого дойти.

Боец отметила, что, по ее мнению, "мотивированная женщина — это лучше, чем немотивированный мужчина". Более того, иногда женщины могут быть сильнее и физически выносливее мужчин.

"Женщины не всегда слабее мужчины. И не всегда те, кого сейчас принудительно мобилизуют, физически сильнее меня. Если женщина будет профессионально выполнять свою функцию в армии, то она будет приносить больше пользы", — заявила защитница.

Она подчеркнула, что именно сейчас необходимо думать о том, как готовить почву под мобилизацию женщин, поскольку нужно изменять сам подход к мобилизационным мерам, всю систему, в частности, должен быть введен профессиональный отбор. По словам защитницы, также ясно, что следует избавиться от предубеждений в отношении женщин и военного дела.

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