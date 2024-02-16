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Демобілізувати підприємців для наповнення бюджету України — петиція на сайті Президента

16 лютого 2024 04:17
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст
Демобілізувати підприємців для наповнення бюджету України — петиція на сайті Президента
Військовослужбовці ЗСУ. Фото: google.com
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст

На сайті Президента зʼявилась петиція з проханням демобілізувати ФОПів, самозайнятих осіб та керівників підприємств. Наразі вона зібрала 1319 голосів з необхідних 25 000. 

Відповідну петицію зареєстрували на сайті Президента в пʼятницю, 9 лютого.

Демобілізувати ФОП

Авторка петиції Євгенія Астаркіна просить демобілізувати ФОПів, самозайнятих осіб, засновників, учасників, власників та керівників юридичних осіб, які добровільно або за призовом пішли воювати.

Аргументується прохання тим, що, перебуваючи на фронті так довго, підприємці не можуть займатися бізнесом, а отже й наповнювати державний бюджет. 

"Протягом двох років у зазначеної категорії населення відсутня повноцінна можливість займатись та розвивати підприємницьку діяльність, сплачувати податки, оплачувати працю найманих працівників, що в свою чергу вкрай негативно впливає на економіки країни в цілому", — йдеться в петиції. 

Також у петиції уточнюється, що про демобілізацію за власним бажанням може йтись, якщо строк служби підприємця складає більше 18 місяців. 

Нагадаємо, уряд України виділяє 40 мільярдів гривень українським підприємцям у 2024 році для допомоги бізнесу. 

Офіс президента
ФОП
петиція
мобілізація
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демобілізація

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