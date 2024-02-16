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Демобилизовать предпринимателей для наполнения бюджета Украины — петиция на сайте Президента

16 февраля 2024 04:17
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист
Демобилизовать предпринимателей для наполнения бюджета Украины — петиция на сайте Президента
Военнослужащие ВСУ. Фото: google.com
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист

На сайте Президента появилась петиция с просьбой демобилизовать ФЛП, самозанятых лиц и руководителей предприятий. В настоящее время она собрала 1319 голосов из необходимых 25 тысяч.

Соответствующую петицию зарегистрировали на сайте Президента в пятницу, 9 февраля.

Демобилизовать ФЛП

Автор петиции Евгения Астаркина просит демобилизовать ФЛП, самозанятых лиц, учредителей, участников, владельцев и руководителей юридических лиц, добровольно или по призыву ушедших воевать.

Аргументируется просьба тем, что находясь на фронте так долго, предприниматели не могут заниматься бизнесом, а значит и наполнять государственный бюджет.

"В течение двух лет у указанной категории населения отсутствует полноценная возможность заниматься и развивать предпринимательскую деятельность, платить налоги, оплачивать труд наемных работников, что, в свою очередь, крайне негативно влияет на экономики страны в целом", — говорится в петиции.

Также в петиции уточняется, что о демобилизации по собственному желанию может идти речь, если срок службы предпринимателя составляет более 18 месяцев.

Напомним, правительство Украины выделяет 40 миллиардов гривен украинским предпринимателям в 2024 году для помощи бизнесу.

Офис президента
ФЛП
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