Економічна бронь від мобілізації — влада пропонує два варіанти

Чоловіки у військкоматі. Фото ілюстративне: схіd.info

В Офісі президента України та в ініціативній групі Верховної Ради пропонують два варіанти економічного бронювання від мобілізації. Це можуть бути або податки з зарплати в 30-35 тисяч гривень, або 20 тисяч гривень щомісячної доплати за працівника.

Про це повідомляє "Українська правда".

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Економічна бронь від мобілізації — що це

Сама суть економічної броні в тому, аби підприємства могли забронювати працівників в обмін на встановлену суму податків до бюджету. Це ідентично до вже затвердженого порядку бронювання, в якому влада забронювала майже півмільйона працівників критичних сфер економіки.

За словами заступника глави Офісу президента Ростислава Шурми, на зустрічах великі підприємства говорять, що через брак кадрів підприємства можуть зупинитися.

"Зараз такий час: або ти працюєш на бюджет і так утримуєш армію, або ти служиш у війську. Третього не дано. Ми маємо певну калькуляцію того, скільки коштує навчання, озброєння і грошове забезпечення одного мобілізованого. Якщо брати середню суму витрат на всіх етапах, то це десь 80 тисяч гривень на одного бійця на місяць. Тому в тилу 4-5 людей мають щодня працювати, аби забезпечити бюджету ці гроші", — сказав він.

Попри те, що довкола критеріїв економічної броні досі йдуть обговорення, з наявних розрахунків стає зрозуміло, що для мобілізації додаткових пів мільйона людей економічну бронь мають отримати до двох мільйонів осіб.

Що пропонують в уряді

Голова економічного комітету ВРУ Дмитро Наталуха. Джерело: оф.сайт партії "Слуга народу"

Офіс президента та ініціативна група нардепів на чолі з головою економічного комітету Дмитра Наталухи мають різні ідеї щодо цих умовних двох мільйонів та скільки грошей через це піде в держказну.

Банкова може організувати цей процес, спираючись на суму реально отриманої зарплати, з якої забиратиметься податок. Така "межа входу" становить від 30 до 35 тисяч гривень на місяць, через що сплачені податки працівника та роботодавця становитимуть до 18 тисяч гривень.

У Наталухи пропонують впровадити спеціальний квазіподаток, аналогічний військовому збору. Згідно з ним, якщо роботодавець хоче подати працівників на економічну "бронь", то бере на себе зобов'язання кожного місяця додатково сплачувати за нього 20 тисяч гривень. Таку ж можливість хочуть надати активним ФОПам.

Модель групи Наталухи має дозволити спрямовувати всі додаткові гроші як спецфонд виключно для оборонних витрат, тоді як модель Банкової, усі 40% податків на доходи фізосіб, йтимуть у місцеві бюджети, тому забрати їх звідти для армії буде складно.

Як на це реагують у Федерації роботодавців

Як заявили виданню джерела у Федерації роботодавців, обидві запропоновані суми недосяжні для переважної більшості їхніх членів. Установа готова платити за бронь близько 6 тисяч гривень на місяць за одного працівника.

Журналісти видання зазначають, що обидві концепції за оцінкою надходжень до бюджету мають дещо спільне. Узгоджене та збалансоване рішення в такому випадку може принести в бюджет від 200 до 350 мільярдів гривень за рік. Тому через те, що весь цьогорічний бюджет Міністерства оборони на закупівлю зброї для війська становить приблизно 270 мільярдів гривень, економічна бронь може його подвоїти.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що нардепи готують законопроєкт щодо змін бронювання співробітників з пропозицією запровадити щомісячний платіж, який гарантує відстрочку від мобілізації для різних категорій працівників.

Водночас Дмитро Наталуха заперечив існування законопроєкту про зміну правил бронювання військовозобов'язаних, наголосивши, що наразі існує лише концепція такого закону, яка потребує доопрацювання і належного оформлення.