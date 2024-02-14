Экономическая бронь от мобилизации — власть предлагает два варианта

Мужчины в военкомате. Фото иллюстративное: схиd.info

В Офисе президента Украины и в инициативной группе Верховной Рады предлагают два варианта экономического бронирования от мобилизации. Это могут быть либо налоги с зарплаты в 30-35 тысяч гривен, либо 20 тысяч гривен ежемесячной доплаты за работника.

Об этом сообщает "Украинская правда".

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Экономическая бронь от мобилизации — что это

Сама суть экономической брони состоит в том, чтобы предприятия могли забронировать работников в обмен на установленную сумму налогов в бюджет. Это идентично уже утвержденному порядку бронирования, в котором власти забронировали почти полмиллиона работников критических сфер экономики.

По словам заместителя главы Офиса президента Ростислава Шурмы, на встречах крупные предприятия говорят, что из-за нехватки кадров предприятия могут остановиться.

"Сейчас такое время: или ты работаешь на бюджет и так удерживаешь армию, или ты служишь в армии. Третьего не дано. У нас есть определенная калькуляция того, сколько стоит обучение, вооружение и денежное обеспечение одного мобилизованного. Если брать среднюю сумму расходов на всех этапах, это где-то 80 тысяч гривен на одного бойца в месяц. Поэтому в тылу 4-5 человек должны ежедневно работать, чтобы обеспечить бюджету эти деньги", — сказал он.

Несмотря на то, что вокруг критериев экономической брони до сих пор идут обсуждения, из имеющихся расчетов становится ясно, что для мобилизации дополнительных полумиллиона человек экономическую бронь должны получить до 2 миллионов человек.

Что предлагают в правительстве

Глава экономического комитета ВРУ Дмитрий Наталуха. Источник: оф.сайт партии "Слуга народа"

Офис президента и инициативная группа нардепов во главе с главой экономического комитета Дмитрием Наталухой имеют разные идеи относительно этих 2 миллионов и сколько денег из-за этого пойдет в госказну.

Банковая может организовать этот процесс, опираясь на сумму реально полученной зарплаты, с которой будет изыматься налог. Такой "предел входа" составляет от 30 до 35 тысяч гривен в месяц, из-за чего уплаченные налоги работника и работодателя составят до 18 тысяч гривен.

У Наталухи предлагают внедрить специальный квазиналог, аналогичный военному сбору. Согласно ему, если работодатель хочет подать работников на экономическую "бронь", то берет на себя обязательство каждый месяц дополнительно платить за него 20 тысяч гривен. Такую же возможность хотят предоставить активным ФЛП.

Модель группы Наталухи должна позволить направлять все дополнительные деньги как спецфонд исключительно для оборонных расходов, тогда как модель Банковой, все 40% налогов на доходы физлиц, будут идти в местные бюджеты, поэтому забрать их оттуда для армии будет сложно.

Как на это реагируют в Федерации работодателей

Как заявили изданию источники в Федерации работодателей, обе предложенные суммы недостижимы для подавляющего большинства их членов. Учреждение готово платить за бронь около шести тысяч гривен в месяц за одного работника.

Журналисты издания отмечают, что обе концепции по оценке поступлений в бюджет имеют кое-что общее. Согласованное и сбалансированное решение может принести в бюджет от 200 до 350 миллиардов гривен в год. Поэтому из-за того, что весь бюджет Министерства обороны на закупку оружия для войска составляет примерно 270 миллиардов гривен, экономическая бронь может его удвоить.

Напомним, ранее мы сообщали, что нардепы готовят законопроект по изменениям бронирования сотрудников с предложением ввести ежемесячный платеж, гарантирующий отсрочку от мобилизации для разных категорий работников.

В то же время Дмитрий Наталуха отрицал существование законопроекта об изменении правил бронирования военнообязанных, подчеркнув, что сейчас существует только концепция такого закона, которая требует доработки и надлежащего оформления.