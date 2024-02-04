Екскомандир Азову відреагував на слова Тищенка про бронь для депутатів

Екскомандир полку "Азов" Максим Жорін. Фото: соцмережі

Народний депутат Микола Тищенко на запитання журналіста Новини.LIVE щодо мобілізації депутатів сказав, що вони мають бронь. Слова нардепа прокоментував екскомандир ''Азову'' Максим Жорін.

Про це він написав у Telegram-каналі.

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"Разом з бронею від мобілізації, Тищенко явно має ще пожиттєву бронь від розуму та адекватності", — написав військовий.

Він пояснив, що насправді ніхто і не чекає від Тищенка та "йому подібних", що вони підуть на фронт.

"Рівня хоробрості у них вистачає хіба на носіння тактичного одягу", — додав Жорін.

Скриншот допису Жоріна

Нагадаємо, що екскомандир полку "Азов", майор Максим Жорін пояснив, чому нардеп Микола Тищенко досі продовжує перебувати в медіапросторі України. На думку військовика, українці самі продовжують "толерувати" діяльність та заяви ексцентричного політика.

Також ми писали, що Максим Жорін гнівно відреагував на пропозицію Верховної Ради заплатити військовозобов'язаним, які не хочуть мобілізовуватися, 200 тисяч гривень.