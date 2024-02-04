Экс-командир Азова отреагировал на слова Тищенко о броне для депутатов

Экс-командир полка "Азов" Максим Жорин. Фото: соцсети

Народный депутат Николай Тищенко на вопрос журналиста Новини.LIVE по поводу мобилизации депутатов сказал, что у них есть бронь. Слова нардепа прокомментировал экс-командир ''Азову'' Максим Жорин.

Об этом он написал в Telegram-канале.

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"Вместе с броней от мобилизации, у Тищенко явно есть еще пожизненная броня от ума и адекватности", — написал военный.

Он объяснил, что на самом деле никто и не ждет от Тищенко и "ему подобных", что они уйдут на фронт.

"Уровня храбрости у них хватает разве что на ношение тактической одежды", — добавил Жорин.

Скриншот поста Жорина

Напомним, что экс-командир полка "Азов", майор Максим Жорин объяснил, почему нардеп Николай Тищенко до сих пор продолжает находиться в медиапространстве Украины. По мнению военного, украинцы сами продолжают "толеровать" деятельность и заявления эксцентричного политика.

Также мы писали, что Максим Жорин гневно отреагировал на предложение Верховной Рады заплатить военнообязанным, не желающим мобилизоваться, 200 тысяч гривен.