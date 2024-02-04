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Экс-командир Азова отреагировал на слова Тищенко о броне для депутатов

4 февраля 2024 19:21
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Экс-командир Азова отреагировал на слова Тищенко о броне для депутатов
Экс-командир полка "Азов" Максим Жорин. Фото: соцсети
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Народный депутат Николай Тищенко на вопрос журналиста Новини.LIVE по поводу мобилизации депутатов сказал, что у них есть бронь. Слова нардепа прокомментировал экс-командир ''Азову'' Максим Жорин.

Об этом он написал в Telegram-канале.

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Жорин отреагировал на слова Тищенко

"Вместе с броней от мобилизации, у Тищенко явно есть еще пожизненная броня от ума и адекватности", — написал военный.

Он объяснил, что на самом деле никто и не ждет от Тищенко и "ему подобных", что они уйдут на фронт.

"Уровня храбрости у них хватает разве что на ношение тактической одежды", — добавил Жорин.

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Скриншот поста Жорина

Напомним, что экс-командир полка "Азов", майор Максим Жорин объяснил, почему нардеп Николай Тищенко до сих пор продолжает находиться в медиапространстве Украины. По мнению военного, украинцы сами продолжают "толеровать" деятельность и заявления эксцентричного политика.

Также мы писали, что Максим Жорин гневно отреагировал на предложение Верховной Рады заплатить военнообязанным, не желающим мобилизоваться, 200 тысяч гривен.

Николай Тищенко
военный призыв
полк "Азов"
мобилизация
народные депутаты
Максим Жорин

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