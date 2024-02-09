Звільнення Залужного - екскомандир "Азову" Жорін прокоментував кадрові зміни у Генштабі ЗСУ

Максим Жорін. Фото: скриншот

Заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади та екскомандир "Азову" Максим Жорін заявив, що нічого надзвичайного у відставці Валерія Залужного з посади Головнокомандувача Збройних Сил України немає. Він вважає, що зараз варто сконцентруватися на інших речах.

Про це Жорін розповів в ефірі програми "Теми з Наталією Мосейчук".

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Насамперед Жорін зазначив, що це природній процес, який відбувається завжди і всюди, де є зростання до кращого.

"Немає нічого надзвичайного, дивного того, що відбувається в країні. Дуже важливо сконцентруватися на самій зміні тому, що це нормально. Абсолютно нормальни процес і він буде. І прийде час, коли Сирського поміняють і потім наступного будуть міняти, тому що так виглядає процес, так виглядає ріст тих людей, які знизу вверх підіймаються з новим, сучасним, адаптованим досвідом", — заявив військовий.

За його словами, наразі варто думати про те, як нова команда справлятиметься з поставленими перед нею завданнями.

"Дуже важливо сконцентруватися на поставлених задачах перед новою командою — як вона їх зможе виконувати, наскільки вони для неї будуть підйомними і наскільки вона до цих задач буде готова. Ось тут дуже важливо. Ці моменти важливі", — резюмував він.

Нагадаємо, 8 лютого Президент України Володимир Зеленський звільнив Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Він подякував йому за два роки захисту, і запропонував йому бути й надалі разом у складі військ. Замість Залужного, як повідомив глава держави, було призначено командувача Сухопутних військ Олександра Сирського.

Однак перед підписанням указу про призначення Сирського новим головком українських військ, Зеленський підписав указ про звільнення Залужного. Українців таке рішення президента шокувало та розізлило, на відміну від політиків, які подякували "залізному генералу" за всі його досягнення на посту головкома ЗСУ.

Водночас ми розповідали про те, як виглядала ера "Залужний-Зеленський", адже ця подія обговорювалася тривалий час. Також була інформація і про те, як "залізний генерал" зупинив Росію, а також про те, як між ним та головою держави виник той самий невизнаний конфлікт.