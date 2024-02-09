Увольнение Залужного - экскомандир "Азова" Жорин прокомментировал кадровые изменения в Генштабе ВСУ

Максим Жорин. Фото: скриншот

Заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады и экс-командир "Азова" Максим Жорин заявил, что ничего удивительного в отставке Валерия Залужного с должности Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины нет. Он считает, что сейчас следует сконцентрироваться на других вещах.

Об этом Жорин рассказал в эфире программы "Темы с Наталией Мосейчук".

Читайте также:

Что сказал Жорин об увольнении Залужного

В первую очередь Жорин отметил, что это естественный процесс, который происходит всегда и везде, где есть рост к лучшему.

"Нет ничего удивительного, странного того, что происходит в стране. Очень важно сконцентрироваться на самой смене потому, что это нормально. Абсолютно нормальный процесс и он будет. И придет время, когда Сырского поменяют и потом следующего будут менять, потому что так выглядит процесс, так выглядит рост людей, которые снизу вверх поднимаются с новым, современным, адаптированным опытом", — заявил военный.

По его словам, стоит думать о том, как новая команда будет справляться с поставленными перед ней задачами.

"Очень важно сконцентрироваться на поставленных задачах перед новой командой — как она их сможет выполнять, насколько они будут для нее подъемными и насколько она к этим задачам будет готова. Вот здесь очень важно. Эти моменты важны", — резюмировал он .

Напомним, 8 февраля Президент Украины Владимир Зеленский уволил Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Он поблагодарил его за два года защиты, и предложил ему быть и дальше вместе в составе войск. Вместо Залужного, как сообщил глава государства, был назначен командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.

Однако перед подписанием указа о назначении Сырского новым главком украинских войск, Зеленский подписал указ об увольнении Залужного. Украинцев такое решение президента шокировало и разозлило, в отличие от политиков, которые поблагодарили "железный генерал" за все его достижения на посту главкома ВСУ.

В то же время мы рассказывали о том, как выглядела эра "Залужно-Зеленский", ведь это событие обсуждалось долгое время. Также была информация и о том, как "железный генерал" остановил Россию, а также о том, как между ним и главой государства возник тот самый непризнанный конфликт.