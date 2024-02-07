Електронним повісткам бути — стали відомі подробиці змін до закону про мобілізацію

Українські військові. Ілюстративне фото: скриншот з відео

В Україні будуть надсилати електронні повістки військовозобов'язаним. Відповідні зміни до законопроєкту про мобілізацію ухвалили народні депутати Верховної Ради у першому читанні.

Про це повідомив нардеп Микола Тищенко у Telegram у середу, 7 лютого.

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Зміни до законопроєкту про мобілізацію

Вводять електронні повістки . Вона вважатиметься врученою після появи в особистому електронному кабінеті, який усі військовозобов'язані повинні протягом 60 днів з моменту набрання чинності закону.

. Вона вважатиметься врученою після появи в особистому електронному кабінеті, який усі військовозобов'язані повинні протягом 60 днів з моменту набрання чинності закону. За неявку до ТЦК ухилянту будуть блокувати всі рахунки та заборонять використовувати автомобіль й виїжджати за кордон .

та заборонять й . Всі громадяни віком від 18 до 60 років повинні мати при собі військово-обліковий документ та пред'являти його на вимогу представника ТЦК, поліцейського чи працівника ДПСУ.

представника ТЦК, поліцейського чи працівника ДПСУ. Ті, хто здобуває другу вищу освіту втрачають відстрочку від мобілізації. Також її знімають з аспірантів, які навчаються за контрактом.

Також її знімають з аспірантів, які навчаються за контрактом. Мобілізації підлягатимуть раніше засуджені за нетяжкі злочини особи.

за нетяжкі злочини особи. При виїзді за кордон військовозобов'язаним необхідно додатково пред'являти військовий квиток з позначкою про зняття з обліку.

Керівники лікарень будуть зобов'язані повідомляти у ТЦК про перебування на стаціонарі осіб віком 18-25 років.

осіб віком 18-25 років. Мобілізаційний вік знизять з 27 до 25 років .

. Демобілізація військовослужбовців відбуватиметься через 36 місяців служби.

За словами Тищенка, після другого читання та ухвалення закону в цілому, деякі пункти скоріш за все зміняться.

Скриншот допису Тищенка

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада прийняла в першому читанні урядовий законопроєкт про мобілізацію. "За" проголосувало 243 нардепи.

Раніше Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець відреагував щодо того, що прокоментував суперечливість законопроєкту про мобілізацію Конституції. Він зібрав дев'ять сторінок із зауваженнями до документа та направив їх до профільного комітету ВР.