Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Військовий arrow Електронним повісткам бути — стали відомі подробиці змін до закону про мобілізацію arrow

Електронним повісткам бути — стали відомі подробиці змін до закону про мобілізацію

7 лютого 2024 14:48
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Електронним повісткам бути — стали відомі подробиці змін до закону про мобілізацію
Українські військові. Ілюстративне фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В Україні будуть надсилати електронні повістки військовозобов'язаним. Відповідні зміни до законопроєкту про мобілізацію ухвалили народні депутати Верховної Ради у першому читанні.

Про це повідомив нардеп Микола Тищенко у Telegram у середу, 7 лютого.

Читайте також:

Зміни до законопроєкту про мобілізацію

  • Вводять електронні повістки. Вона вважатиметься врученою після появи в особистому електронному кабінеті, який усі військовозобов'язані повинні протягом 60 днів з моменту набрання чинності закону. 
  • За неявку до ТЦК ухилянту будуть блокувати всі рахунки та заборонять використовувати автомобіль й виїжджати за кордон.
  • Всі громадяни віком від 18 до 60 років повинні мати при собі військово-обліковий документ та пред'являти його на вимогу представника ТЦК, поліцейського чи працівника ДПСУ. 
  • Ті, хто здобуває другу вищу освіту втрачають відстрочку від мобілізації. Також її знімають з аспірантів, які навчаються за контрактом.
  • Мобілізації підлягатимуть раніше засуджені за нетяжкі злочини особи. 
  • При виїзді за кордон військовозобов'язаним необхідно додатково пред'являти військовий квиток з позначкою про зняття з обліку. 
  • Керівники лікарень будуть зобов'язані повідомляти у ТЦК про перебування на стаціонарі осіб віком 18-25 років. 
  • Мобілізаційний вік знизять з 27 до 25 років
  • Демобілізація військовослужбовців відбуватиметься через 36 місяців служби. 

За словами Тищенка, після другого читання та ухвалення закону в цілому, деякі пункти скоріш за все зміняться.

null
Скриншот допису Тищенка

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада прийняла в першому читанні урядовий законопроєкт про мобілізацію. "За" проголосувало 243 нардепи.

Раніше Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець відреагував щодо того, що прокоментував суперечливість законопроєкту про мобілізацію Конституції. Він зібрав дев'ять сторінок із зауваженнями до документа та направив їх до профільного комітету ВР. 

військовий призов
мобілізація
повістки
законопроєкт
електронні повістки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

28 січня 2024

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

24 січня 2024

19:57 Мобілізація у лютому 2024 — кого з українських працівників можуть забронювати

23:58 Мобілізація в Україні — які зміни чекають на юнаків з 18 років

26 січня 2024

06:10 Пенсіонерам кардинально перерахують виплати — відомо дату та суми

Актуальне по темі