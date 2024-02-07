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Электронным повесткам быть — стали известны подробности изменений в законе о мобилизации

7 февраля 2024 14:48
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Электронным повесткам быть — стали известны подробности изменений в законе о мобилизации
Украинские военные. Иллюстративное фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Украине будут отправлять электронные повестки военнообязанным. Соответствующие изменения в законопроект о мобилизации приняли народные депутаты Верховной Рады в первом чтении.

Об этом сообщил нардеп Николай Тищенко в Telegram в среду, 7 февраля.

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Изменения в законопроект о мобилизации

  • Вводят электронные повестки. Она будет считаться врученной после появления в личном электронном кабинете, который все военнообязанные должны в течение 60 дней с момента вступления закона в силу.
  • За неявку в ТЦК уклонисту будут блокировать все счета и запретят использовать автомобиль и выезжать за границу.
  • Все граждане от 18 до 60 лет должны иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию представителя ТЦК, полицейского или работника ГПСУ.
  • Те, кто получает второе высшее образование, теряют отсрочку от мобилизации. Также ее снимают с аспирантов, обучающихся на контракте.
  • Мобилизации будут подлежать ранее судимые лица за нетяжкие преступления.
  • При выезде за границу военнообязанным необходимо дополнительно предъявлять военный билет с отметкой о снятии с учета.
  • Руководители больниц будут обязаны сообщать ТЦК о пребывании на стационаре лиц в возрасте 18-25 лет.
  • Мобилизационный возраст снизят с 27 до 25 лет.
  • Демобилизация военнослужащих будет происходить через 36 месяцев службы.

По словам Тищенко, после второго чтения и принятия закона в целом, некоторые пункты, скорее всего, изменятся.

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Скриншот поста Тищенко

Напомним, сегодня Верховная Рада приняла в первом чтении правительственный законопроект о мобилизации. "За" проголосовало 243 нардепа.

Ранее Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на то, что прокомментировал противоречивость законопроекта о мобилизации Конституции. Он собрал девять страниц с замечаниями к документу и направил их профильному комитету ВР.

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