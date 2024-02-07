Электронным повесткам быть — стали известны подробности изменений в законе о мобилизации
В Украине будут отправлять электронные повестки военнообязанным. Соответствующие изменения в законопроект о мобилизации приняли народные депутаты Верховной Рады в первом чтении.
Об этом сообщил нардеп Николай Тищенко в Telegram в среду, 7 февраля.
Изменения в законопроект о мобилизации
- Вводят электронные повестки. Она будет считаться врученной после появления в личном электронном кабинете, который все военнообязанные должны в течение 60 дней с момента вступления закона в силу.
- За неявку в ТЦК уклонисту будут блокировать все счета и запретят использовать автомобиль и выезжать за границу.
- Все граждане от 18 до 60 лет должны иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию представителя ТЦК, полицейского или работника ГПСУ.
- Те, кто получает второе высшее образование, теряют отсрочку от мобилизации. Также ее снимают с аспирантов, обучающихся на контракте.
- Мобилизации будут подлежать ранее судимые лица за нетяжкие преступления.
- При выезде за границу военнообязанным необходимо дополнительно предъявлять военный билет с отметкой о снятии с учета.
- Руководители больниц будут обязаны сообщать ТЦК о пребывании на стационаре лиц в возрасте 18-25 лет.
- Мобилизационный возраст снизят с 27 до 25 лет.
- Демобилизация военнослужащих будет происходить через 36 месяцев службы.
По словам Тищенко, после второго чтения и принятия закона в целом, некоторые пункты, скорее всего, изменятся.
Напомним, сегодня Верховная Рада приняла в первом чтении правительственный законопроект о мобилизации. "За" проголосовало 243 нардепа.
Ранее Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на то, что прокомментировал противоречивость законопроекта о мобилизации Конституции. Он собрал девять страниц с замечаниями к документу и направил их профильному комитету ВР.
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