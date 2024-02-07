Электронным повесткам быть — стали известны подробности изменений в законе о мобилизации

Украинские военные. Иллюстративное фото: скриншот с видео

В Украине будут отправлять электронные повестки военнообязанным. Соответствующие изменения в законопроект о мобилизации приняли народные депутаты Верховной Рады в первом чтении.

Об этом сообщил нардеп Николай Тищенко в Telegram в среду, 7 февраля.

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Изменения в законопроект о мобилизации

Вводят электронные повестки . Она будет считаться врученной после появления в личном электронном кабинете, который все военнообязанные должны в течение 60 дней с момента вступления закона в силу.

. Она будет считаться врученной после появления в личном электронном кабинете, который все военнообязанные должны в течение 60 дней с момента вступления закона в силу. За неявку в ТЦК уклонисту будут блокировать все счета и запретят использовать автомобиль и выезжать за границу .

и запретят и . Все граждане от 18 до 60 лет должны иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию представителя ТЦК, полицейского или работника ГПСУ.

представителя ТЦК, полицейского или работника ГПСУ. Те, кто получает второе высшее образование, теряют отсрочку от мобилизации. Также ее снимают с аспирантов, обучающихся на контракте.

Также ее снимают с аспирантов, обучающихся на контракте. Мобилизации будут подлежать ранее судимые лица за нетяжкие преступления.

лица за нетяжкие преступления. При выезде за границу военнообязанным необходимо дополнительно предъявлять военный билет с отметкой о снятии с учета.

Руководители больниц будут обязаны сообщать ТЦК о пребывании на стационаре лиц в возрасте 18-25 лет.

лиц в возрасте 18-25 лет. Мобилизационный возраст снизят с 27 до 25 лет .

. Демобилизация военнослужащих будет происходить через 36 месяцев службы.

По словам Тищенко, после второго чтения и принятия закона в целом, некоторые пункты, скорее всего, изменятся.

Скриншот поста Тищенко

Напомним, сегодня Верховная Рада приняла в первом чтении правительственный законопроект о мобилизации. "За" проголосовало 243 нардепа.

Ранее Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на то, что прокомментировал противоречивость законопроекта о мобилизации Конституции. Он собрал девять страниц с замечаниями к документу и направил их профильному комитету ВР.