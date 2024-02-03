Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Військовий arrow Генерал-лейтенант пояснив, що слід змінити в законі про мобілізацію arrow

Генерал-лейтенант пояснив, що слід змінити в законі про мобілізацію

3 лютого 2024 02:48
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Генерал-лейтенант пояснив, що слід змінити в законі про мобілізацію
Військові Збройних сил України на передовій. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Генерал-лейтенант Ігор Романенко заявив, що до Збройних сил України слід мобілізувати молодих. За його словами, з людьми похилого віку виграти війну з РФ буде дуже складно.

Про це Ігор Романенко розповів в інтерв'ю OBOZ.UA в п'ятницю, 2 лютого.

Читайте також:

Романенко про проблеми мобілізації

Генерал-лейтенант вважає, що насамперед слід впорядкувати облік військовозобов'язаних із 18, а не з 27 років. Якщо воюватимуть люди похилого віку, то з таким підходом перемогти буде складно.

"Молодь тренуватиметься у спортивних залах, піклуватиметься про своє здоров'я тощо, а старші люди воюватимуть. Я, звичайно, за те, щоб наша молодь була здоровою, але це не означає, що у такий складний для країни момент вона не повинна підтримувати свій народ. Це неправильно", — поділився думкою Романенко.

Військовий переконаний, що ми розв'яжемо ці проблеми. Наразі найважливіше — зупинити наступ російських окупантів, укомплектувати підрозділи, а також створити нові бригади, які звільнятимуть території.

"Ці завдання треба виконувати. Погано, що це робиться повільно", — додав експерт.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, що в Україні триває загальна мобілізація та продовжується воєнний стан. До лав ЗСУ можуть призвати чотири категорії військовозобов'язаних чоловіків. Також відомо, де можуть вручати повістки та яким чином це має відбуватися.

Також ми повідомляли, що згідно з новим законопроєктом про мобілізацію, внесеним до Верховної Ради 30 січня вводиться обов'язкова загальновійськова підготовка або військова служба для деяких спеціальностей. Відомо, кого це стосується.

Додамо, що в київському Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки пояснили, чи мають право їхні працівники затримувати громадян та силоміць доставляти їх до ТЦК.

закон
ЗСУ
військовий призов
мобілізація
війна в Україні
війна
граничний вік

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

28 січня 2024

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

24 січня 2024

19:57 Мобілізація у лютому 2024 — кого з українських працівників можуть забронювати

23 січня 2024

09:55 Лунін влітку приєднається до нового клубу — що відомо про трансфер

Актуальне по темі