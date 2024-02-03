Генерал-лейтенант пояснив, що слід змінити в законі про мобілізацію

Військові Збройних сил України на передовій. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Генерал-лейтенант Ігор Романенко заявив, що до Збройних сил України слід мобілізувати молодих. За його словами, з людьми похилого віку виграти війну з РФ буде дуже складно.

Про це Ігор Романенко розповів в інтерв'ю OBOZ.UA в п'ятницю, 2 лютого.

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Романенко про проблеми мобілізації

Генерал-лейтенант вважає, що насамперед слід впорядкувати облік військовозобов'язаних із 18, а не з 27 років. Якщо воюватимуть люди похилого віку, то з таким підходом перемогти буде складно.

"Молодь тренуватиметься у спортивних залах, піклуватиметься про своє здоров'я тощо, а старші люди воюватимуть. Я, звичайно, за те, щоб наша молодь була здоровою, але це не означає, що у такий складний для країни момент вона не повинна підтримувати свій народ. Це неправильно", — поділився думкою Романенко.

Військовий переконаний, що ми розв'яжемо ці проблеми. Наразі найважливіше — зупинити наступ російських окупантів, укомплектувати підрозділи, а також створити нові бригади, які звільнятимуть території.

"Ці завдання треба виконувати. Погано, що це робиться повільно", — додав експерт.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, що в Україні триває загальна мобілізація та продовжується воєнний стан. До лав ЗСУ можуть призвати чотири категорії військовозобов'язаних чоловіків. Також відомо, де можуть вручати повістки та яким чином це має відбуватися.

Також ми повідомляли, що згідно з новим законопроєктом про мобілізацію, внесеним до Верховної Ради 30 січня вводиться обов'язкова загальновійськова підготовка або військова служба для деяких спеціальностей. Відомо, кого це стосується.

Додамо, що в київському Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки пояснили, чи мають право їхні працівники затримувати громадян та силоміць доставляти їх до ТЦК.