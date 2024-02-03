Генерал-лейтенант объяснил, что следует изменить в законе о мобилизации

Военные Вооруженных Сил Украины на передовой. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что в Вооруженные силы Украины следует мобилизовать молодых. По его словам, с пожилыми людьми выиграть войну с РФ будет очень сложно.

Об этом Игорь Романенко рассказал в интервью OBOZ.UA в пятницу, 2 февраля.

Читайте также:

Романенко о проблемах мобилизации

Генерал-лейтенант считает, что, прежде всего, следует упорядочить учет военнообязанных с 18, а не с 27 лет. Если будут воевать старики, то с таким подходом победить будет сложно.

"Молодежь будет тренироваться в спортивных залах, заботиться о своем здоровье и т.д., а старшие люди будут воевать. Я, конечно, за то, чтобы наша молодежь была здорова, но это не значит, что в такой сложный для страны момент она не должна поддерживать свой народ. Это неправильно", — поделился мнением Романенко.

Военный убежден, что мы разрешим эти проблемы. Самое важное — остановить наступление российских оккупантов, укомплектовать подразделения, а также создать новые бригады, которые будут освобождать территории.

"Эти задачи нужно выполнять. Плохо, что это делается медленно", — добавил эксперт.

Мобилизация в Украине

Напомним, что в Украине продолжается всеобщая мобилизация и продолжается военное положение. В ряды ВСУ могут призвать четыре категории военнообязанных мужчин. Также известно, где могут вручать повестки и как это должно происходить.

Также мы сообщали, что согласно новому законопроекту о мобилизации, внесенному в Верховную Раду 30 января, вводится обязательная общевойсковая подготовка или военная служба для некоторых специальностей. Известно, кого это касается.

Добавим, что в киевском Территориальном центре комплектования и социальной поддержки объяснили, имеют ли право их работники задерживать граждан и силой доставлять их в ТЦК.