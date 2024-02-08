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Як мобілізований може перевестись до ССО — розповідь військового

8 лютого 2024 05:04
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Як мобілізований може перевестись до ССО — розповідь військового
Військовослужбовці Сил спеціальних операцій. Фото: "Яворів Інфо"
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Військовослужбовці Збройних сил України можуть перевестись до Сил спецоперацій ЗСУ. Але для цього військовому необхідно успішно пройти спеціальний Q-курс, у випадку неуспішного завершення курсу — солдата повернуть у його стару військову частину.

Про це розповів засновник програми Kontra Application Security Training Дмитро Козятинський, який зараз служить у ЗСУ на посаді бойового медика у медичній службі "Ульф".

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Переведення до ССО

За словами Козятинського, одним із варіантів переведення із однієї військової частини до іншої можуть стати курси Сил спецоперацій.

"Можливі переведення через проходження Q-курсу в ССО або співбесіди в ГУР. Наприклад, якщо ви подали заявку на проходження Q-курсу і її схвалили, на вашу частину прийде наказ про направлення вас до місця проведення", — пояснив бойовий медик.

Що буде після негативного завершення Q-курсу

Дмитро Козятинський пояснив, що у випадку, коли військовослужбовець успішно пройде цей Q-курс, командування Сил спецоперацій досить швидко переведе його у нову військову частину.

"Якщо ж не пройшли — повернетесь до старої військової частини", — підкреслив військовослужбовець ЗСУ, який сам у свій час пройшов процес переведення з одного підрозділу до іншого.

Нагадаємо, раніше адвокати пояснювали, що українські військові мають право в певних умовах перевестись на службу за місцем проживання.

ЗСУ
армія
військові
мобілізація
ССО
війна в Україні

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