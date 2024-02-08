Как мобилизованный может перевестись в ССО — рассказ военного
Военнослужащие Вооруженных сил Украины могут перевестись в Сил спецопераций ВСУ. Но для этого военному необходимо успешно пройти специальный Q-курс, в случае неуспешного завершения курса солдата вернут в его старую воинскую часть.
Об этом рассказал основатель программы Kontra Application Security Training Дмитрий Козятинский, который сейчас служит в ВСУ в должности боевого медика в медицинской службе "Ульф".
Перевод в ССО
По словам Козятинского, одним из вариантов перевода из одной воинской части в другую могут стать курсы Сил спецопераций.
"Возможны перевод через прохождение Q-курса в ССО или собеседования в ГУР. Например, если вы подали заявку на прохождение Q-курса и одобрили, на вашу часть придет приказ о направлении вас к месту проведения", — пояснил боевой медик.
Что будет после отрицательного завершения Q-курса
Дмитрий Козятинский пояснил, что в случае, когда военнослужащий успешно пройдет этот Q-курс, командование Сил спецопераций достаточно быстро переведет его в новую воинскую часть.
"Если же не прошли — вернетесь в старую воинскую часть", — подчеркнул военнослужащий ВСУ, который сам одно время прошел процесс перевода из одного подразделения в другое.
Напомним, ранее адвокаты объясняли, что украинские военные имеют право в определенных условиях перевестись на службу по месту жительства.
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