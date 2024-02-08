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Как мобилизованный может перевестись в ССО — рассказ военного

8 февраля 2024 05:04
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист
Как мобилизованный может перевестись в ССО — рассказ военного
Военнослужащие Сил специальных операций. Фото: "Яворів Інфо"
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

Военнослужащие Вооруженных сил Украины могут перевестись в Сил спецопераций ВСУ. Но для этого военному необходимо успешно пройти специальный Q-курс, в случае неуспешного завершения курса солдата вернут в его старую воинскую часть.

Об этом рассказал основатель программы Kontra Application Security Training Дмитрий Козятинский, который сейчас служит в ВСУ в должности боевого медика в медицинской службе "Ульф".

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Перевод в ССО

По словам Козятинского, одним из вариантов перевода из одной воинской части в другую могут стать курсы Сил спецопераций.

"Возможны перевод через прохождение Q-курса в ССО или собеседования в ГУР. Например, если вы подали заявку на прохождение Q-курса и одобрили, на вашу часть придет приказ о направлении вас к месту проведения", — пояснил боевой медик.

Что будет после отрицательного завершения Q-курса

Дмитрий Козятинский пояснил, что в случае, когда военнослужащий успешно пройдет этот Q-курс, командование Сил спецопераций достаточно быстро переведет его в новую воинскую часть.

"Если же не прошли — вернетесь в старую воинскую часть", — подчеркнул военнослужащий ВСУ, который сам одно время прошел процесс перевода из одного подразделения в другое.

Напомним, ранее адвокаты объясняли, что украинские военные имеют право в определенных условиях перевестись на службу по месту жительства.

ВСУ
армия
военные
мобилизация
ССО
война в Украине

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