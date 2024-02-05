Мобілізація в Україні — як каратимуть ухилянтів, які викинули повістку

Як покарають ухилянтів, які викинули повістку — у ТЦК відповіли українцям
Воєнний стан та загальна мобілізація в Україні тривають, а отже, військовозобов'язаним чоловікам продовжують вручати повістки, за якими вони зобов'язані явитися до ТЦК та СП, у визначений призовний пункт або у пункт збору. Якщо особа проігнорує документ та просто викине його, вона має розуміти, що такі дії матимуть наслідки. Відповідати доведеться перед законом.
Про це розповів начальник мобілізаційного відділення Дарницького районного у м. Києві ТЦК та СП Володимир Новосядлий в інтерв'ю виданню "Вечірній Київ".
Яке покарання чекає ухилянтів за проігноровану повістку
Так, за словами військового, безкарно викинути та проігнорувати повістку не вийде ні в кого. Відповідні матеріали будуть направлені до Нацполіції, а згодом ухилянт опиниться у базі даних як розшукувана особа.
Відповідно до Постанови Кабміну №1487 Національна поліція повинна затримати та доставити до ТЦК військовозобов’язаних та резервістів, які вчинили адміністративне правопорушення для складання протоколу.
"Поліція відпрацьовує свій алгоритм дій, і потім таких осіб нам доставляють", — розповів Новосядлий, додавши, що в такому випадку складається протокол про адміністративне правопорушення.
За ігнорування повістки та неявку до ТЦК для уточнення військово-облікових даних військовозобов'язаному загрожує штраф. Розглядають справи про адміністративні правопорушення та приймають рішення про накладення штрафу безпосередньо керівники ТЦК та СП. Наразі сума штрафу становить 3400-5100 грн.
Як пояснює Новосядлий, якщо представники Нацполіції доставили військовозобов'язаного чоловіка до ТЦК та СП, але він не хоче спілкуватися з працівниками ТЦК та СП, це вже вважається явним фактом ухилення від призову. За це передбачена кримінальна відповідальність, і покарання вже визначає суд.
"Складають відповідні документи й матеріали подають на досудове розслідування стосовно ухиляння. У нас є певне напрацювання із цього приводу. Є вже рішення суддів та кримінальне покарання", — розповів він.
Ухилянтам в Україні може загрожувати від трьох до п’яти років ув’язнення.
Які види повісток є в Україні та яке покарання за їх ігнорування
Відповідно до вищезгаданої Постанови, в Україні існує лише три види повісток, а саме:
- для уточнення облікових даних;
- на проходження військово-лікарської комісії;
- мобілізаційне розпорядження (бойова повістка).
За першу передбачена адміністративна відповідальність, у такому разі особа має сплатити штраф. А от за ігнорування інших двох передбачена кримінальна відповідальність. Ухилянту в такому випадку загрожує позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років.
Раніше ми розповідали, як вручатимуть повістки військовозобов'язаним українцям з 1 лютого 2024 року та чи є якісь зміни у цьому процесі.
Нагадаємо, ми повідомляли, що ТЦК надсилатимуть українцям листи та електроні повідомлення.
Також ми інформували, чи можна відмовитися від повістки, якщо вона заповнена частково.
Читайте Новини.LIVE!