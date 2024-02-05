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Как накажут уклонистов, которые выбросили повестку — в ТЦК ответили украинцам

5 февраля 2024 20:34
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Виктор Кульбаба
Мобилизация в Украине — как будут наказывать выбросивших повестку уклонистов
Представители ТЦК разговаривают с военнообязанным мужчиной. Фото: ЛОТЦК и СП/Facebook
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Виктор Кульбаба

Военное положение и всеобщая мобилизация в Украине продолжаются, а значит, военнообязанным мужчинам продолжают вручать повестки, по которым они обязаны явиться в ТЦК и СП, в определенный призывной пункт или в пункт сбора. Если человек проигнорирует документ и просто выбросит его, он должен понимать, что такие действия будут иметь последствия. Отвечать придется перед законом.

Об этом рассказал начальник мобилизационного отделения Дарницкого районного в г. Киеве ТЦК и СП Владимир Новосядлый в интервью изданию "Вечерний Киев".

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Какое наказание ждет уклонистов за проигнорированную повестку

Так, по словам военного, безнаказанно выбросить и проигнорировать повестку не получится ни у кого. Соответствующие материалы будут направлены в Нацполицию, в впоследствии уклонист окажется в базе данных как разыскиваемое лицо.

Согласно Постановлению Кабмина №1487, Национальная полиция должна задержать и доставить в ТЦК военнообязанных и резервистов, совершивших административное правонарушение для составления протокола.

"Полиция отрабатывает свой алгоритм действий, и затем таких лиц нам доставляют", — рассказал Новосядлый, добавив, что в таком случае составляется протокол об административном правонарушении.

За игнорирование повестки и не явку в ТЦК для уточнения военно-учетных данных военнообязанному грозит штраф. Рассматривают дела об административных правонарушениях и принимают решение о наложении штрафа руководители ТЦК и СП. Сумма штрафа составляет 3400-5100 грн.

Как объясняет Новосядлый, если представители Нацполиции доставили военнообязанного мужчину в ТЦК и СП, но он не хочет общаться с работниками ТЦК и СП, это уже считается очевидным фактом уклонения от призыва. За это предусмотрена уголовная ответственность и наказание уже определяет суд.

"Составляют соответствующие документы и материалы подают на досудебное расследование по уклонению. У нас есть определенная наработка на этот счет. Есть уже решение судей и уголовное наказание", — рассказал он.

Уклонистам в Украине может грозить от трех до пяти лет заключения.

 

Какое наказание ждет уклонистов за проигнорированную повестку
Повестка военнообязанному мужчине. Фото: УНИАН

Какие виды повесток есть в Украине и какое наказание за их игнорирование

Согласно вышеупомянутому Постановлению, в Украине существует только три вида повесток, а именно:

  • для уточнения учетных данных;
  • на прохождение военно-врачебной комиссии;
  • мобилизационное распоряжение (боевая повестка).

За первую предусмотрена административная ответственность, в таком случае лицо должно заплатить штраф. А вот за игнорирование остальных двух предусмотрена уголовная ответственность. Уклонисту в таком случае грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

 

Ранее мы рассказывали, как будут вручать повестки военнообязанным украинцам с 1 февраля 2024 года и есть ли какие-либо изменения в этом процессе.

Напомним, мы сообщали, что ТЦК будут посылать украинцам письма и электронные сообщения.

Также мы информировали, можно ли отказаться от повестки, если она заполнена частично.

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