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Як розписатися військовослужбовцю, якщо він перебуває в зоні бойових дій — відповідь юриста

21 лютого 2024 21:25
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Як розписатися військовослужбовцю, якщо він перебуває в зоні бойових дій — відповідь юриста
Церемонія реєстрації шлюбу для військовослужбовця. Фото: ourlife.org.ua
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Війна в Україні не стала на заваді закоханим, щоб узаконити свої відносини. Втім, є низка правил для військовослужбовців у цьому питанні. Наприклад, якщо наречений військовослужбовець, церемонія може проходити без його присутності.

Про це повідомив юрист Юрій Айвазян у середу, 21 лютого.

Церемонія одруження для військових

Юрій Айвазян повідомив, що в період дії воєнного стану, коли один із партнерів служить в армії, державна реєстрація шлюбу у відділі РАЦСу може здійснюватися без його або її фізичної присутності.

Для укладення шлюбу на відстані, тобто без участі нареченого чи нареченої, військовослужбовець повинен подати заяву через свого безпосереднього командира.

"У заяві необхідно вказати особисті дані обох партнерів, включаючи прізвище, ім'я, по батькові (якщо є), дату народження, громадянство, і у разі зміни прізвища — інформацію про нове прізвище. Ця заява також є підтвердженням згоди на одруження", — каже Айвазян.

Юрист зазначив, що далі командир підтверджує справжність підпису у заяві та відправляє його до відповідного відділу РАЦС, куди було подано заяву про шлюб, або до іншого відділу РАЦС, або до територіального органу Міністерства юстиції України, який працює в умовах воєнного стану.

По можливості військовослужбовець може брати участь у церемонії реєстрації шлюбу через відеозв'язок.

Нагадаємо, під час бойових завдань воїни нерідко зазнають тяжких поранень, в результаті яких підлягають звільненню або не можуть повернутися до попереднього місця служби. Втім, залишається незрозумілим, чи можна служити у ЗСУ, якщо медкомісія визнала непридатним.

Попри воєнний стан в Україні, військовослужбовці мають право виїжджати з країни за наявності відповідних підстав для цього. Звичайно, також повинні дотримуватися певних правил і норм при перетині кордону.

шлюб
ЗСУ
весілля
військові
війна в Україні
юристи
військовослужбовці

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