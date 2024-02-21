Как расписаться военнослужащему, если он находится в зоне боевых действий — ответ юриста

Церемония регистрации брака для военнослужащего. Фото: ourlife.org.ua

Война в Украине не стала преградой для влюбленных, чтобы узаконить свои отношения. Впрочем, есть ряд правил для военнослужащих в данном вопросе. К примеру, если жених военнослужащий, то церемония может проходить без его присутствия.

Об этом сообщил юрист Юрий Айвазян в среду, 21 февраля.

Церемония бракосочетания для военных

Юрий Айвазян сообщил, что в период действия военного положения, когда один из партнеров служит в армии, государственная регистрация брака в отделе ЗАГСа может осуществляться без его или её физического присутствия.

Для заключения брака на расстоянии, то есть без участия жениха или невесты, военнослужащий должен подать заявление через своего непосредственного командира.

"В заявлении необходимо указать личные данные обоих партнеров, включая фамилию, имя, отчество (если имеется), дату рождения, гражданство, и в случае изменения фамилии — информацию о новой фамилии. Это заявление также служит подтверждением согласия на вступление в брак", — говорит Айвазян.

Юрист указал, что далее командир подтверждает подлинность подписи в заявлении и отправляет его в соответствующий отдел ЗАГС, куда было подано заявление о браке, или в другой отдел ЗАГС, или в территориальный орган Министерства юстиции Украины, работающий в условиях военного положения.

По возможности, военнослужащий может участвовать в церемонии регистрации брака через видеосвязь.

Напомним, во время боевых заданий воины нередко получают тяжелые ранения, в результате которых подлежат увольнению или не могут вернуться к предыдущему месту службы. Впрочем, остается неясным, можно ли служить в ВСУ, если медкомиссия признала непригодным.

Несмотря на военное положение в Украине, военнослужащие имеют право выезжать из страны при наличии соответствующих оснований для этого. Конечно, также должны соблюдаться определенные правила и нормы при пересечении границы.