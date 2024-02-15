Яке покарання загрожує за неявку до ТЦК через 60 днів — відповідь юриста

Черги у військкоматі. Фото: https://rivne1.tv/

У разі неявки до ТЦК у встановлений термін 60 днів після ухвалення нового закону про мобілізацію вступають у дію санкції, передбачені чинним законодавством. Закон передбачає адміністративні заходи.

Про це повідомляють Факти ICTV із посиланням на заяви юристів у четвер, 15 лютого.

Покарання за неявку до ТЦК

Військовозобов'язані, призовники та резервісти, які порушують правила військового обліку, можуть бути оштрафовані на суму від 30 до 50 мінімумів доходів громадян, що не оподатковуються.

У разі повторного порушення протягом року або вчинення порушення в особливий період штраф збільшується до суми від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 210-1 КУпАП регламентує штрафи за порушення законодавства у сфері оборони, мобілізаційної підготовки та мобілізації, встановлюючи штрафи для громадян у розмірі від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а для посадових осіб — від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне вчинення порушення протягом року або в особливий період спричиняє збільшення штрафу до 200-300 неоподатковуваних мінімумів доходів для громадян та 300-500 таких мінімумів для посадових осіб.

Нагадаємо, новий законопроєкт про мобілізацію передбачає дозвіл брати до лав ЗСУ засуджених за їх бажанням. Однак це не повинно бути добровільно, адже захист країни є обов'язком, а не правом.

Також ми повідомляли, що депутати вносять поправки до законопроєкту про мобілізацію, який планують розглядати у березні цього року. Відомо, що вони хочуть додати та змінити.