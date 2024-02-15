Какое наказание грозит за неявку в ТЦК через 60 дней — ответ юриста

Очереди в военкомате. Фото: https://rivne1.tv/

В случае неявки в ТЦК в установленный срок 60 дней после принятия нового закона о мобилизации, вступают в действие санкции, предусмотренные действующим законодательством. Закон предусматривает административные меры.

Об этом сообщают Факти ICTV со ссылкой на заявления юристов в четверг, 15 февраля.

Наказание за неявку в ТЦК

Военнообязанные, призывники и резервисты, нарушающие правила военного учета, могут быть оштрафованы на сумму от 30 до 50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

В случае повторного нарушения в течение года или совершения нарушения в особый период, штраф увеличивается до суммы от 50 до 100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Статья 210-1 КУоАП регламентирует штрафы за нарушение законодательства в сфере обороны, мобилизационной подготовки и мобилизации, устанавливая штрафы для граждан в размере от 100 до 200 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, а для должностных лиц — от 200 до 300 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Повторное совершение нарушения в течение года или в особый период влечет за собой увеличение штрафа до 200-300 не облагаемых налогом минимумов доходов для граждан и 300-500 таких минимумов для должностных лиц.

Напомним, новый законопроект о мобилизации предусматривает разрешение брать в ряды ВСУ осужденных по их желанию. Однако это не должно быть добровольно, ведь защита страны — обязанность, а не право.

Также мы сообщали, что депутаты вносят правки в законопроект о мобилизации, который планируют рассматривать в марте этого года. Известно, что они хотят добавить и изменить.