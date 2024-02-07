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Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

7 лютого 2024 21:24
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Сергій Вовк
Редактор
Мобілізація в Україні — які цивільні спеціальності потрібні ЗСУ
Українські військовослужбовці працюють у штабі. Фото: zbruc.eu
1a96b750-362c-4742-4e3b-cfa05be09100 - Сергій Вовк
Сергій Вовк
Редактор

Наразі Збройні сили України відчувають певний дефіцит людських ресурсів. Військо потребує новобранців з різними спеціальностями та навичками. Зокрема є запит на цивільні, небойові професії. 

Про це заявив керівник служби зв'язків з громадськістю 112-ї окремої бригади Сил ТрО Андрій Малик в ефірі національного марафону "Єдині новини" на телеканалі "Ми-Україна". Він назвав цивільні спеціальності, які зараз армії потрібні найбільше. 

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Так, за його словами, різні військові підрозділи зараз шукають людей на не військові посади. Найбільше потрібні люди з такими спеціальностями: 

  • бухгалтери;
  • діловоди;
  • водії;
  • медики. 

Як зазначає Малик, зараз є дуже багато інших тилових спеціальностей, які не передбачають безпосередньої участі у бойових діях. І сьогодні в українців є можливість обирати своє місце у ЗСУ, а не чекати мобілізації. 

"Сьогодні є можливість вчасно прийти у військкомат, перед тим вибрати собі той підрозділ, який вам подобається, звʼязатися з його керівництвом, подивитися, де ваші навички можуть бути більш потрібними, пройти всі необхідні процедури для мобілізації й тоді сміливо заходити", — пояснив він.

Андрій Малик також додав, що насправді у ЗСУ бойових підрозділів менше, ніж тих, які займаються їхнім забезпеченням, логістикою тощо. 

 

Раніше ми інформували, як українцям долучитися до війська через Lobby X.

Нагадаємо, ми повідомляли, які спеціалісти потрібні зараз ЗСУ найбільше.

Також ми писали, на які посади в Збройних силах не потрібен бойовий досвід.

війна
ЗСУ
професії
мобілізація
військовозобов'язані
спеціальність

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