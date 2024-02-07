Мобилизация в Украине — какие штатские специальности нужны ВСУ

Украинские военнослужащие трудятся в штабе. Фото: zbruc.eu

В настоящее время Вооруженные силы Украины испытывают определенный дефицит человеческих ресурсов. Армия нуждается в новобранцах с разными специальностями и навыками. В частности, есть запрос на гражданские, небоевые профессии.

Об этом заявил руководитель службы по связям с общественностью 112-й отдельной бригады Сил ТрО Андрей Малик в эфире национального марафона "Єдині новини" на телеканале "Ми-Україна". Он назвал гражданские специальности, которые сейчас армии нужны больше всего.

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Так, по его словам, разные военные подразделения сейчас ищут людей на не военные должности. Больше всего нужны люди со следующими специальностями:

бухгалтеры;

деловоды;

водители;

медики.

Как отмечает Малик, сейчас очень много других тыловых специальностей, которые не предполагают непосредственного участия в боевых действиях. И сегодня у украинцев есть возможность выбирать свое место в ВСУ, а не ждать мобилизации.

"Сегодня есть возможность вовремя прийти в военкомат, перед тем выбрать себе то подразделение, которое вам нравится, связаться с его руководством, посмотреть, где ваши навыки могут быть нужными, пройти все необходимые процедуры для мобилизации и тогда смело заходить", — объяснил он.

Андрей Малик также добавил, что на самом деле в ВСУ боевых подразделений меньше, чем занимающихся их обеспечением, логистикой и тому подобное.

Ранее мы информировали, как украинцам присоединиться к армии через Lobby X.

Напомним, мы сообщали, какие специалисты нужны сейчас ВСУ больше всего.

Также мы писали, на какие должности в Вооруженных Силах не нужен боевой опыт.