Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Военный arrow Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ arrow

Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

7 февраля 2024 21:24
1a96b750-362c-4742-4e3b-cfa05be09100 - Сергей Вовк
Сергей Вовк
Редактор
Мобилизация в Украине — какие штатские специальности нужны ВСУ
Украинские военнослужащие трудятся в штабе. Фото: zbruc.eu
1a96b750-362c-4742-4e3b-cfa05be09100 - Сергей Вовк
Сергей Вовк
Редактор

В настоящее время Вооруженные силы Украины испытывают определенный дефицит человеческих ресурсов. Армия нуждается в новобранцах с разными специальностями и навыками. В частности, есть запрос на гражданские, небоевые профессии.

Об этом заявил руководитель службы по связям с общественностью 112-й отдельной бригады Сил ТрО Андрей Малик в эфире национального марафона "Єдині новини" на телеканале "Ми-Україна". Он назвал гражданские специальности, которые сейчас армии нужны больше всего.

Читайте также:

Так, по его словам, разные военные подразделения сейчас ищут людей на не военные должности. Больше всего нужны люди со следующими специальностями:

  • бухгалтеры;
  • деловоды;
  • водители;
  • медики.

Как отмечает Малик, сейчас очень много других тыловых специальностей, которые не предполагают непосредственного участия в боевых действиях. И сегодня у украинцев есть возможность выбирать свое место в ВСУ, а не ждать мобилизации.

"Сегодня есть возможность вовремя прийти в военкомат, перед тем выбрать себе то подразделение, которое вам нравится, связаться с его руководством, посмотреть, где ваши навыки могут быть нужными, пройти все необходимые процедуры для мобилизации и тогда смело заходить", — объяснил он.

Андрей Малик также добавил, что на самом деле в ВСУ боевых подразделений меньше, чем занимающихся их обеспечением, логистикой и тому подобное.

 

Ранее мы информировали, как украинцам присоединиться к армии через Lobby X.

Напомним, мы сообщали, какие специалисты нужны сейчас ВСУ больше всего.

Также мы писали, на какие должности в Вооруженных Силах не нужен боевой опыт.

война
ВСУ
профессии
мобилизация
военнообязанные
специальность

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

24 января 2024

23:58 Мобилизация в Украине — какие изменения ждут юношей с 18 лет

26 января 2024

06:10 Пенсионерам кардинально пересчитают выплаты — известно дату и суммы

4 февраля 2024

06:40 Цены на цветной металл в Украине — сколько стоит сдать 1 кг меди в начале февраля

Актуальное по теме