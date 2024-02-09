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Який документ мають видати бійцю перед переміщенням у інший підрозділ — розповідь військового

9 лютого 2024 05:41
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Який документ мають видати бійцю перед переміщенням у інший підрозділ — розповідь військового
Українські військовослужбовці. Фото: Medium-сторінка Генерального штабу
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Після проходження усіх процедур військовослужбовець ЗСУ, який хоче перейти на службу до іншого підрозділу, має отримати направлення на переміщення. З цим документом він і зможе відбути до своєї нової військової частини.

Про це розповів засновник програми Kontra Application Security Training Дмитро Козятинський, який зараз служить у ЗСУ на посаді бойового медика у медичній службі "Ульф".

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Процес переведення може затягнутися

За словами Козятинського, процес оформлення переведення військовослужбовця із однієї військової частини до другої може зайняти кілька місяців.

Причиною цього може стати той факт, що різні служби підрозділу, в яких військовий має отримати атестати, теоретично можуть бути розкидані по різних місцях.

"Після заповнення обхідного вам пропечатають військовий квиток", — наголосив на цій обов’язковій частині процесу бойовий медик.

Головний документ для військового під час переведення в іншу військову частину

По завершенні усіх необхідних процедур військовослужбовець нарешті отримає головний документ на цьому етапі служби. Цей документ називається – направлення на переміщення.

"З ним ви вже спокійно зможете відбути до вашого нового місця служби", — підкреслив Дмитро Козятинський.

Нагадаємо, раніше адвокати пояснювали, що українські військові мають право в певних умовах перевестись на службу за місцем проживання.

ЗСУ
армія
військові
війна в Україні

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