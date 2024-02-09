Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Военный arrow Какой документ должны выдать бойцу перед перемещением в другое подразделение — рассказ военного arrow

Какой документ должны выдать бойцу перед перемещением в другое подразделение — рассказ военного

9 февраля 2024 05:41
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист
Какой документ должны выдать бойцу перед перемещением в другое подразделение — рассказ военного
Украинские военнослужащие. Фото: Medium-страница Генерального штаба
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

После прохождения всех процедур военнослужащий ВСУ, желающий перейти на службу в другое подразделение, должен получить направление на перемещение. С этим документом он и сможет отбыть в свою новую воинскую часть.

Об этом рассказал основатель программы Kontra Application Security Training Дмитрий Козятинский, который сейчас служит в ВСУ в должности боевого медика в медицинской службе "Ульф".

Читайте также:

Процесс перевода может затянуться

По словам Козятинского, процесс оформления перевода военнослужащего из одной воинской части в другую может занять несколько месяцев.

Причиной этого может стать тот факт, что разные службы подразделения, в которых военный должен получить аттестаты, теоретически могут быть разбросаны по разным местам.

"После заполнения обходного вам пропечатают военный билет", — подчеркнул в этой обязательной части процесса боевой медик.

Главный документ для военного во время перевода в другую воинскую часть

По завершении всех необходимых процедур военнослужащий наконец-то получит главный документ на этом этапе службы. Этот документ называется — направление на перемещение.

"С ним вы уже спокойно сможете отбыть в ваше новое место службы", — подчеркнул Дмитрий Козятинский.

Напомним, ранее адвокаты объясняли, что украинские военные имеют право в определенных условиях перевестись на службу по месту жительства.

ВСУ
армия
военные
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

7 февраля 2024
Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

30 января 2024

22:18Кого могут освободить от призыва по новому законопроекту о мобилизации

26 января 2024

06:10 Пенсионерам кардинально пересчитают выплаты — известно дату и суммы

Актуальное по теме