Какой документ должны выдать бойцу перед перемещением в другое подразделение — рассказ военного
После прохождения всех процедур военнослужащий ВСУ, желающий перейти на службу в другое подразделение, должен получить направление на перемещение. С этим документом он и сможет отбыть в свою новую воинскую часть.
Об этом рассказал основатель программы Kontra Application Security Training Дмитрий Козятинский, который сейчас служит в ВСУ в должности боевого медика в медицинской службе "Ульф".
Процесс перевода может затянуться
По словам Козятинского, процесс оформления перевода военнослужащего из одной воинской части в другую может занять несколько месяцев.
Причиной этого может стать тот факт, что разные службы подразделения, в которых военный должен получить аттестаты, теоретически могут быть разбросаны по разным местам.
"После заполнения обходного вам пропечатают военный билет", — подчеркнул в этой обязательной части процесса боевой медик.
Главный документ для военного во время перевода в другую воинскую часть
По завершении всех необходимых процедур военнослужащий наконец-то получит главный документ на этом этапе службы. Этот документ называется — направление на перемещение.
"С ним вы уже спокойно сможете отбыть в ваше новое место службы", — подчеркнул Дмитрий Козятинский.
Напомним, ранее адвокаты объясняли, что украинские военные имеют право в определенных условиях перевестись на службу по месту жительства.
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