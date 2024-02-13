Хто під арештом, хто без броні — у Дніпрі через мобілізацію не вистачає комунальників
У Дніпрі не вистачає людей для ліквідації наслідків російських обстрілів. Зокрема, це спостерігається внаслідок відсутності бронювання від мобілізації.
Про це заявив мер Дніпра Борис Філатов у Facebook у вівторок, 13 лютого.
Нестача комунальників у Дніпрі
"Шановні керманичі, політичні лідери, міністри та спецслужбісти. Будь ласка, приберіть до кінця війни своїх "собак". Усіх тих, хто прикручує камери зовнішнього спостереження під воротами комунальних підприємств, шукає "ОЗП", знущається з людей, вигадує кримінальні справи, заробляє лайки, погони, звання і премії", — наголосив Філатов.
За його словами, всі, хто може ліквідувати наслідки російських обстрілів перебувають під нічним домашнім арештом або без броні ТЦК.
Мер Дніпра зазначив, що наразі енергосистема міста і вся інфраструктура тримається на "ниточці".
Нагадаємо, 12 лютого у Дніпрі пролунали потужні вибухи. Окупанти атакували цивільну інфраструктуру міста.
Філатов повідомив, що внаслідок нічного обстрілу проводиться евакуація однієї з лікарень. До того ж у місті зачиняють школи.
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