Хто під арештом, хто без броні — у Дніпрі через мобілізацію не вистачає комунальників

Рятувальники розбирають завали у Дніпрі внаслідок обстрілу РФ. Архівне фото: t.me/dsns_telegram

У Дніпрі не вистачає людей для ліквідації наслідків російських обстрілів. Зокрема, це спостерігається внаслідок відсутності бронювання від мобілізації.

Про це заявив мер Дніпра Борис Філатов у Facebook у вівторок, 13 лютого.

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"Шановні керманичі, політичні лідери, міністри та спецслужбісти. Будь ласка, приберіть до кінця війни своїх "собак". Усіх тих, хто прикручує камери зовнішнього спостереження під воротами комунальних підприємств, шукає "ОЗП", знущається з людей, вигадує кримінальні справи, заробляє лайки, погони, звання і премії", — наголосив Філатов.

За його словами, всі, хто може ліквідувати наслідки російських обстрілів перебувають під нічним домашнім арештом або без броні ТЦК.

Мер Дніпра зазначив, що наразі енергосистема міста і вся інфраструктура тримається на "ниточці".

Допис Філатова. Фото: скриншот

Нагадаємо, 12 лютого у Дніпрі пролунали потужні вибухи. Окупанти атакували цивільну інфраструктуру міста.

Філатов повідомив, що внаслідок нічного обстрілу проводиться евакуація однієї з лікарень. До того ж у місті зачиняють школи.