Кто под арестом, кто без брони — в Днепре из-за мобилизации не хватает коммунальщиков
В Днепре не хватает людей для ликвидации последствий российских обстрелов. В частности, это наблюдается из-за отсутствия бронирования от мобилизации.
Об этом заявил мэр Днепра Борис Филатов в Facebook во вторник, 13 февраля.
Нехватка коммунальщиков в Днепре
"Уважаемые руководители, политические лидеры, министры и спецслужбисты. Пожалуйста, уберите до конца войны своих "собак". Всех тех, кто прикручивает камеры наружного наблюдения под воротами коммунальных предприятий, ищет "ОЗП", издевается над людьми, придумывает уголовные дела, зарабатывает лайки, погоны, звания и премии", — подчеркнул Филатов.
По его словам, все, кто может ликвидировать последствия российских обстрелов, находятся под ночным домашним арестом или без брони ТЦК.
Мэр Днепра отметил, что сейчас энергосистема города и вся инфраструктура держится на ниточке.
Напомним, 12 февраля в Днепре прогремели мощные взрывы. Оккупанты атаковали гражданскую инфраструктуру города.
Филатов сообщил, что в результате ночного обстрела проводится эвакуация одной из больниц. К тому же в городе закрывают школы.
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