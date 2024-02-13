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Кто под арестом, кто без брони — в Днепре из-за мобилизации не хватает коммунальщиков

13 февраля 2024 12:15
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Кто под арестом, кто без брони — в Днепре из-за мобилизации не хватает коммунальщиков
Спасатели разбирают завалы в Днепре в результате обстрела РФ. Архивное фото: t.me/dsns_telegram
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Днепре не хватает людей для ликвидации последствий российских обстрелов. В частности, это наблюдается из-за отсутствия бронирования от мобилизации.

Об этом заявил мэр Днепра Борис Филатов в Facebook во вторник, 13 февраля.

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"Уважаемые руководители, политические лидеры, министры и спецслужбисты. Пожалуйста, уберите до конца войны своих "собак". Всех тех, кто прикручивает камеры наружного наблюдения под воротами коммунальных предприятий, ищет "ОЗП", издевается над людьми, придумывает уголовные дела, зарабатывает лайки, погоны, звания и премии", — подчеркнул Филатов.

По его словам, все, кто может ликвидировать последствия российских обстрелов, находятся под ночным домашним арестом или без брони ТЦК.

Мэр Днепра отметил, что сейчас энергосистема города и вся инфраструктура держится на ниточке.

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Пост Филатова. Фото: скриншот

Напомним, 12 февраля в Днепре прогремели мощные взрывы. Оккупанты атаковали гражданскую инфраструктуру города.

Филатов сообщил, что в результате ночного обстрела проводится эвакуация одной из больниц. К тому же в городе закрывают школы.

война
Днепр
обстрелы
Борис Филатов
мобилизация
бронирование
ликвидация

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