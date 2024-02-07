Мобілізація в Україні — хто може потрапити до бази розшуку ТЦК

Співробітник ТЦК та СП на службі. Скриншот з Youtube

Через певні обставини військовозобов'язані чоловіки можуть потрапити до бази розшуку ТЦК та СП. Втім, деякі громадяни скаржаться, що недобросовісні працівники територіальних центрів цим спекулюють, оповіщаючи чоловіків, що нібито вони вже перебувають у списках ухилянтів.

Адвокатка АО "Пані в законі" Кристина Очкур пояснила, що треба знати про процес внесення військовозобов'язаних у базу розшуку.

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Як розповіла спеціалістка, до неї по допомогу звертаються чоловіки, які стверджують їх начебто внесли до бази розшуку ТЦК.

"Про це їх повідомив дільничий чи ще хтось інший. Розбираймося, коли і як заповнюють цю базу. Адже навіть війна не є причиною для маніпуляцій почуттями громадян та необізнаністю у деяких питаннях, щоб змусити їх до явки у ТЦК. Це не припустимо зі сторони держави", — заявила адвокатка.

За її словами, поняття розшуку можна застосовувати тільки для осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

"Зверніть увагу, що порушення правил військового обліку — це ст. 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення. А це не кримінальне правопорушення. Тобто у вас має бути порушення ст. 335 чи ст. 337 Кримінального кодексу. Це статті, які говорять про ухилення від мобілізації. І у такому випадку проти вас має бути відкрите кримінальне провадження", — пояснила Очкур.

При цьому у кримінальному провадженні щодо ухилення від мобілізації, військовозобов’язаний має бути у статусі підозрюваного. Розшук оголошується за ухвалою суду або постановою слідчого чи прокурора.

Перевірити, чи ви є у розшуку можна на сервісі МВС. Там же можна побачити, який саме орган вас розшукує та за якої причини.

Кристина Очкур зауважила, якщо дільничий вам говорить про те, що вас начебто внесли у базу розшуку, то він має назвати номер кримінального провадження чи дати посилання на постанову про розшук.

"Хочу вам одразу сказати, що якщо вам запхали повістку у двері, а потім розказують про те, що ви у розшуку — то нестрашно. Але якщо ви пройшли ВЛК, наприклад, отримували мобілізаційне відрядження на відправку і не з'явились, тоді вас дійсно можуть внести у базу і це реальний розшук, а не той, яким вас лякають", — підкреслила правознавиця.

Раніше ми інформували, коли ТЦК не можуть оштрафувати військовозобов'язаних.

Нагадаємо, ми писали, що не мають права робити співробітники ТЦК.

Також ми повідомляли, що у ТЦК пояснили, чи можуть їхні працівники затримувати українців.