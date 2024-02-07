Мобилизация в Украине — кто может попасть в базу розыска ТЦК

Сотрудник ТЦК и СП на службе. Скриншот из Youtube

В силу определенных обстоятельств военнообязанные мужчины могут попасть в базу розыска ТЦК и СП. Впрочем, некоторые граждане жалуются, что недобросовестные работники территориальных центров спекулируют этим, оповещая мужчин, что якобы они уже находятся в списках уклонистов.

Адвокат АО "Пані в законі" Кристина Очкур объяснила, что нужно знать о процессе внесения военнообязанных в базу розыска.

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Как рассказала специалист, к ней за помощью обращаются мужчины, которые утверждают, что их якобы внесли в базу розыска ТЦК.

"Об этом им сообщил участковый или кто-то другой. Разбираемся, когда и как заполняют эту базу. Ведь даже война не является причиной для манипуляций чувствами граждан и неосведомленностью в некоторых вопросах, чтобы заставить их к явке в ТЦК. Это не допустимо со стороны государства", — заявила адвокат.

По ее словам, понятие розыска можно применять только для лиц, совершивших уголовное правонарушение.

"Обратите внимание, что нарушение правил военного учета — это ст. 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях. А это не уголовное правонарушение. То есть у вас должно быть нарушение ст. 335 или ст. 337 Уголовного кодекса. Это статьи, которые говорят об уклонении от мобилизации. И в таком случае против вас должно быть открыто уголовное производство", — объяснила Очкур.

При этом в уголовном производстве по уклонению от мобилизации военнообязанный должен быть в статусе подозреваемого. Розыск объявляется по определению суда или постановлению следователя, или прокурора.

Проверить, есть ли вы в розыске можно на сервисе МВД. Там же можно увидеть, какой именно орган вас разыскивает и по какой причине.

Кристина Очкур отметила, если участковый вам говорит, что вас вроде бы внесли в базу розыска, то он должен назвать номер уголовного производства или дать ссылку на постановление о розыске.

"Хочу вам сразу сказать, что если вам запихнули повестку в дверь, а потом рассказывают, что вы в розыске — то не страшно. Но если вы прошли ВВК, например, получали мобилизационное распоряжение на отправку и не явились, тогда вас действительно могут внести в базу и это реальный розыск, а не тот, которым вас пугают", — подчеркнула правовед.

Ранее мы информировали, когда ТЦК не может оштрафовать военнообязанных.

Напомним, мы писали, что не вправе делать сотрудники ТЦК.

Также мы сообщали, что в ТЦК объяснили, могут ли их работники задерживать украинцев.