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Кого з українських чоловіків виключать з військового обліку вже у лютому — список

8 лютого 2024 05:38
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Віктор Кульбаба
Мобілізація в Україні — кого у лютому можуть виключити з військового обліку
Військовозобов'язані в територіальному центрі комплектування. Фото: ДОТЦК та СП/Facebook
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Віктор Кульбаба

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. У цей період усі військовозобов'язані чоловіки повинні стояти на військовому обліку. Перш за все, це необхідно для того, щоб ТЦК та СП мали інформацію про кількість та якість військових сил. Також на основі даних розробляються стратегічні плани оборони. Водночас деякі категорії громадян  можуть бути виключені з обліку.

Розповідаємо, кого з чоловіків можуть виключити з військового обліку вже у лютому 2024 року. 

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Хто стоїть на військовому обліку 

Варто зауважити, що на військовому обліку мають стояти військовозобов'язані, призовники та резервісти віком від 18 до 60 років.

А от після виключення з обліку такі особи втрачають свій статус, тому вони більше не можуть вважатися придатними до проходження військової служби.

Кого можуть виключити з військового обліку

Відповідно до ЗУ "Про військовий обов'язок і військову службу", виключити з обліку можуть осіб, які:

  • загинули;
  • досягли граничного віку;
  • були мобілізовані на службу;
  • були визнані ВЛК непридатними до проходження військової служби у воєнний час;
  • відмовилися від громадянства України;
  • навчаються у вищих військових закладах;
  • були засуджені за вчинення особливо тяжкого або ж тяжкого злочину.

Що ще важливо знати 

Багато громадян плутають поняття "виключення з військового обліку" та "зняття з військового обліку". Якщо перше означає, що людина більше не може бути мобілізована та нести військову службу, то зняття відбувається лише на певний час, до прикладу, коли особа змінює місце проживання, а отже вона знову має стати на облік та може бути призвана на військову службу. 

 

Раніше ми повідомляли, кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою.

Нагадаємо, ми писали, кого з українців хочуть зобов'язати пройти повторну ВЛК.

Також ми інформували, як українцям отримати бронь від мобілізації 2024 року.

війна
Україна
військовий облік
мобілізація
військовозобов'язані

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