Мобилизация в Украине — кого в феврале могут исключить из военного учета

Кого из украинских мужчин исключат из военного учета уже в феврале — список
В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. В этот период все военнообязанные мужчины должны состоять на военном учете. Прежде всего, это необходимо для того, чтобы ТЦК и СП располагали информацией о количестве и качестве военных сил. Также на базе данных разрабатываются стратегические планы обороны. В то же время, некоторые категории граждан могут быть исключены из учета.
Рассказываем, кого из мужчин могут исключить из военного учета уже в феврале 2024 года.
Кто стоит на военном учете
Следует отметить, что на военном учете должны стоять военнообязанные, призывники и резервисты от 18 до 60 лет.
А вот после исключения из учета такие лица лишаются своего статуса, поэтому они больше не могут считаться пригодными к прохождению военной службы.
Кого могут исключить из военного учета
Согласно ЗУ "О воинской обязанности и военной службе", исключить из учета могут лиц, которые:
- погибли;
- достигли предельного возраста;
- были мобилизованы на службу;
- были признаны ВВК непригодными к прохождению военной службы в военное время;
- отказались от гражданства Украины;
- учатся в высших военных заведениях;
- были осуждены за совершение особо тяжкого или тяжкого преступления.
Что еще важно знать
Многие граждане путают понятия "исключение из военного учета" и "снятие с военного учета". Если первое означает, что человек больше не может быть мобилизован и нести военную службу, то снятие происходит только на определенное время, например, когда лицо меняет место жительства, а значит, он снова должен стать на учет и может быть призван на военную службу.
Ранее мы сообщали, кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию.
Напомним, мы писали, кого из украинцев хотят обязать пройти повторную ВВК.
Также мы информировали, как украинцам получить бронь от мобилизации в 2024 году.
Читайте Новини.LIVE!