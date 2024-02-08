Мобилизация в Украине — кого в феврале могут исключить из военного учета

Военнообязанные в территориальном центре комплектования. Фото: ДОТЦК и СП/Facebook

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. В этот период все военнообязанные мужчины должны состоять на военном учете. Прежде всего, это необходимо для того, чтобы ТЦК и СП располагали информацией о количестве и качестве военных сил. Также на базе данных разрабатываются стратегические планы обороны. В то же время, некоторые категории граждан могут быть исключены из учета.

Рассказываем, кого из мужчин могут исключить из военного учета уже в феврале 2024 года.

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Кто стоит на военном учете

Следует отметить, что на военном учете должны стоять военнообязанные, призывники и резервисты от 18 до 60 лет.

А вот после исключения из учета такие лица лишаются своего статуса, поэтому они больше не могут считаться пригодными к прохождению военной службы.

Кого могут исключить из военного учета

Согласно ЗУ "О воинской обязанности и военной службе", исключить из учета могут лиц, которые:

погибли;

достигли предельного возраста;

были мобилизованы на службу;

были признаны ВВК непригодными к прохождению военной службы в военное время;

отказались от гражданства Украины;

учатся в высших военных заведениях;

были осуждены за совершение особо тяжкого или тяжкого преступления.

Что еще важно знать

Многие граждане путают понятия "исключение из военного учета" и "снятие с военного учета". Если первое означает, что человек больше не может быть мобилизован и нести военную службу, то снятие происходит только на определенное время, например, когда лицо меняет место жительства, а значит, он снова должен стать на учет и может быть призван на военную службу.

Ранее мы сообщали, кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию.

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