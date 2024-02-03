ЛГБТ-військовий розповів, як мало не загинув під час розмови з агресивним колегою

ЛГБТ-військовий Павло Лагойда. Фото: Instagram Павла Лагойди

Військовослужбовець розповів про момент, коли він мало не втратив життя під час зіткнення з агресивним товаришем по службі. При цьому стрілець-зенітник та представник ЛГБТ спільноти Павло Лагойда поділився історією про труднощі, з якими він зіткнувся в армії.

Про це військовий розповів у інтерв'ю ТСН у суботу, 3 лютого.

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Лагойда розповів, що стався інцидент, коли він був у наряді. Хлопець перебував на посаді, охороняв вхід у завод, переглядав щось у телефоні.

"Тут до мене підходить людина... і запитує: "Ти той самий хлопець?". Я здивовано запитав: "Який хлопець?". Він відповідає: "Той самий пі*** рас, про якого мені розповідали", — згадує Лагойда.

Павло одразу усвідомив, що його співрозмовник налаштований вороже.

За словами військовослужбовця, його поведінка була явно агресивною, він намагався приховати це, але Павло вловив, що він збирається напасти на нього.

"Я відповів "Так", усвідомлюючи, що заперечення тільки посилить ситуацію після того, як він дізнався про мене... Він запитує: "Ти знаєш, хто я?.. Я артилерист, нещодавно з фронту", — ділиться досвідом ЛГБТ- військовослужбовець.

Як повівся далі агресивний колега

Він розповідає, що його співрозмовник почав ділитися історіями про те, як він провів 10 років за ґратами та вбив свого вітчима.

У цей час Лагойда сидів і думав про те, що починає панікувати і стає страшно.

"Помічаю в його руках шампур для шашликів... Він тримає його і каже: "Знаєш, як я свого вітчима прикінчив? І спрямовує шампур на мене. Я сиджу, не знаю, як вчинити", — згадує військовий.

Подумки Лагойда вже прощався з усіма, але потім усвідомив, що треба діяти вкрай обережно.

Нагадаємо, що командир 13-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії Ігор Оболенський повідомили, що до справжньої перемоги та звільнення всієї української території від російського окупанта ще далеко. Адже Україна багато в чому залежить від міжнародних партнерів, а ресурси Росії здаються невичерпними.

Окрім того, пресофіцер 26-ї артбригади імені генерал-хорунжого Р. Дашкевича Олег Калашніков заявив, що окупаційні війська змінили тактику наступу під Бахмутом. Зокрема, ворог повернувся до тактики, коли використовував механізовані ударні групи.