Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Военный arrow ЛГБТ-военный рассказал, как чуть не погиб во время разговора с агрессивным коллегой arrow

ЛГБТ-военный рассказал, как чуть не погиб во время разговора с агрессивным коллегой

3 февраля 2024 23:59
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
ЛГБТ-военный рассказал, как чуть не погиб во время разговора с агрессивным коллегой
ЛГБТ-военный Павел Лагойда. Фото: Instagram Павла Лагойды
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Военнослужащий рассказал о моменте, когда он едва не потерял жизнь во время столкновения с агрессивным товарищем по службе. При этом стрелок-зенитчик и представитель ЛГБТ сообщества Павел Лагойда поделился историей о трудностях, с которыми он столкнулся в армии.

Об этом военный рассказал в интервью ТСН в субботу, 3 февраля.

Читайте также:

Как ЛГБТ-военный едва не распрощался с жизнью

Лагойда рассказал, что произошел инцидент, когда он был в наряде. Парень находился на посту, охранял вход в завод, просматривал что-то в телефоне. 

"Тут ко мне подходит человек... и спрашивает:" Ты тот самый парень?". Я в недоумении спросил: "Какой парень?". Он отвечает: "Тот самый пи***рас, о котором мне рассказывали", — вспоминает Лагойда.

Павел сразу осознал, что его собеседник настроен враждебно.

По словам военнослужащего, его поведение было явно агрессивным, он пытался это скрыть, но Павел уловил, что он собирается напасть на него. 

"Я ответил "Да", осознавая, что отрицание только усугубит ситуацию, после того, как он узнал обо мне... Он спрашивает: "Ты знаешь, кто я?.. Я артиллерист, недавно с фронта", — делится опытом ЛГБТ-военнослужащий.

Как повел себя дальше агрессивный коллега

Он рассказывает, что его собеседник начал делиться историями о том, как он провел 10 лет за решеткой и убил своего отчима.

В это время Лагойда сидел и думал о том, что начинает паниковать и ему становится страшно. 

"Замечаю в его руках шампур для шашлыков... Он держит его и говорит: "Знаешь, как я своего отчима прикончил?" И направляет шампур на меня. Я сижу, не знаю, как поступить", — вспоминает военный.

Мысленно Лагойда уже прощался со всеми, но потом он осознал, что нужно действовать крайне осторожно.

Напомним, что командир 13-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Игорь Оболенский сообщили, что до настоящей победы и освобождения всей украинской территории от российского оккупанта еще далеко. Ведь Украина во многом зависит от международных партнеров, а ресурсы России кажутся неисчерпаемыми.

Кроме того, пресс-офицер 26-й артбригады имени генерал-хорунжего Р. Дашкевича Олег Калашников заявил, что оккупационные войска изменили тактику наступления под Бахмутом. В частности, враг вернулся к тактике, когда использовал механизированные ударные группы.

ЛГБТ
история
военные
война в Украине
агрессивные люди

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

24 января 2024

19:57 Мобилизация в феврале 2024 — кого из украинских работников могут забронировать

23 января 2024

09:55 Лунин летом присоединится к новому клубу — что известно о трансфере

24 января 2024

23:58 Мобилизация в Украине — какие изменения ждут юношей с 18 лет

Актуальное по теме