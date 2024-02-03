ЛГБТ-военный рассказал, как чуть не погиб во время разговора с агрессивным коллегой

ЛГБТ-военный Павел Лагойда. Фото: Instagram Павла Лагойды

Военнослужащий рассказал о моменте, когда он едва не потерял жизнь во время столкновения с агрессивным товарищем по службе. При этом стрелок-зенитчик и представитель ЛГБТ сообщества Павел Лагойда поделился историей о трудностях, с которыми он столкнулся в армии.

Об этом военный рассказал в интервью ТСН в субботу, 3 февраля.

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Лагойда рассказал, что произошел инцидент, когда он был в наряде. Парень находился на посту, охранял вход в завод, просматривал что-то в телефоне.

"Тут ко мне подходит человек... и спрашивает:" Ты тот самый парень?". Я в недоумении спросил: "Какой парень?". Он отвечает: "Тот самый пи***рас, о котором мне рассказывали", — вспоминает Лагойда.

Павел сразу осознал, что его собеседник настроен враждебно.

По словам военнослужащего, его поведение было явно агрессивным, он пытался это скрыть, но Павел уловил, что он собирается напасть на него.

"Я ответил "Да", осознавая, что отрицание только усугубит ситуацию, после того, как он узнал обо мне... Он спрашивает: "Ты знаешь, кто я?.. Я артиллерист, недавно с фронта", — делится опытом ЛГБТ-военнослужащий.

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Он рассказывает, что его собеседник начал делиться историями о том, как он провел 10 лет за решеткой и убил своего отчима.

В это время Лагойда сидел и думал о том, что начинает паниковать и ему становится страшно.

"Замечаю в его руках шампур для шашлыков... Он держит его и говорит: "Знаешь, как я своего отчима прикончил?" И направляет шампур на меня. Я сижу, не знаю, как поступить", — вспоминает военный.

Мысленно Лагойда уже прощался со всеми, но потом он осознал, что нужно действовать крайне осторожно.

Напомним, что командир 13-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Игорь Оболенский сообщили, что до настоящей победы и освобождения всей украинской территории от российского оккупанта еще далеко. Ведь Украина во многом зависит от международных партнеров, а ресурсы России кажутся неисчерпаемыми.

Кроме того, пресс-офицер 26-й артбригады имени генерал-хорунжего Р. Дашкевича Олег Калашников заявил, что оккупационные войска изменили тактику наступления под Бахмутом. В частности, враг вернулся к тактике, когда использовал механизированные ударные группы.